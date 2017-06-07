Омсктрансмаш представил вездеход-амфибию на выставке в Ногинске
|
|
Плавающий транспортер ПТС-4
Источник: Военное обозрение
Пилотный образец плавающего поисково-спасательного транспортера ПТС-ПС разработки Омсктрансмаш (входит в НПК "УВЗ") впервые представлен на Международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность — 2017" в Ногинске (Московская область), сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу НПК "УВЗ".
"Транспортер предназначен для переправы через водные преграды пассажиров, тягачей, автомобилей и различных грузов. Универсальность конструкции транспортера позволяет использовать его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф", — говорится в сообщении.
ПТС-ПС способен развивать скорость до 55 км/ч при запасе хода по топливу порядка 480 км на суше и 14 км/ч при запасе хода до 9 часов на воде. Транспортировка грузов по воде возможна при скорости течения до 3 м/с и ветровом волнении (при установленном морском оборудовании) до 3 баллов.
Для удобства в эксплуатации плавающего гусеничного транспортера гражданского назначения существенно изменена конструкция кабины экипажа, которая стала более просторной, эргономичной и обеспечивает экипажу лучший обзор в сравнении с бронированной военной модификацией. Кроме того, в отличие от ПТС-4, гражданская версия машины лишилась оружия, но вместе с тем получила двигатель и трансмиссию с более высоким ресурсом.
|
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.11.2011 Выставочное бремя России — часть II
07.06.2017 Молодые профессионалы сразились во II корпоративном чемпионате УВЗ по системе WorldSkills
13.01.2017 Корпорация УВЗ – производитель лучшей военной техники
19.12.2016 Уралвагонзавод сделает ставку не только на танки
16.11.2016 Уралвагонзавод хочет быть более гражданским
22.09.2016 «Омсктрансмаш»: ГОЗ-2016 по специальным пожарным машинам выполнен
31.08.2016 УВЗ покажет на "Армии" свыше 50 единиц техники, включая танки
24.06.2016 Штат ученых «Омсктрансмаша» пополнился восьмым кандидатом технических наук