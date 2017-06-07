Омсктрансмаш представил вездеход-амфибию на выставке в Ногинске



Плавающий транспортер ПТС-4

Источник: Военное обозрение Плавающий транспортер ПТС-4Источник: Военное обозрение

Пилотный образец плавающего поисково-спасательного транспортера ПТС-ПС разработки Омсктрансмаш (входит в НПК "УВЗ") впервые представлен на Международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность — 2017" в Ногинске (Московская область), сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу НПК "УВЗ".

"Транспортер предназначен для переправы через водные преграды пассажиров, тягачей, автомобилей и различных грузов. Универсальность конструкции транспортера позволяет использовать его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф", — говорится в сообщении.

ПТС-ПС способен развивать скорость до 55 км/ч при запасе хода по топливу порядка 480 км на суше и 14 км/ч при запасе хода до 9 часов на воде. Транспортировка грузов по воде возможна при скорости течения до 3 м/с и ветровом волнении (при установленном морском оборудовании) до 3 баллов.

Для удобства в эксплуатации плавающего гусеничного транспортера гражданского назначения существенно изменена конструкция кабины экипажа, которая стала более просторной, эргономичной и обеспечивает экипажу лучший обзор в сравнении с бронированной военной модификацией. Кроме того, в отличие от ПТС-4, гражданская версия машины лишилась оружия, но вместе с тем получила двигатель и трансмиссию с более высоким ресурсом.