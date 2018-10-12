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12.10.2018
ЦАМТО

Омсктрансмаш забрендировал плавающий транспортер

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Транспортер ПТС-4
Плавающий транспортер ПТС-4.
Источник: Военное обозрение

ЦАМТО, 11 октября. Омсктрансмаш в составе группы УВЗ стал правообладателем товарного знака "ARK" (в переводе с англ. – "ковчег") – такое официальное название получил транспортер плавающий гусеничный поисково-спасательный ПТС-ПС – одна из последних разработок предприятия, гражданская версия ПТС-4.

Это уже второе свидетельство на товарный знак, которое получил завод, первое выдано в июне на "Систему ТОС-1А Солнцепек".

ПТС-ПС был создан на Омсктрансмаше в рамках диверсификации в 2016 году как аналог плавающего транспортера ПТС-4. Он предназначен для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. Эта современная "машина-амфибия" грузоподъемностью 16 т на воде и 11 т на суше способна с легкостью переправлять через водные преграды пассажиров, тягачи, автомобили и различные грузы.

В отличие от ПТС-4 гражданская версия транспортера не имеет оружия, но двигатель и трансмиссия у нее с более высоким ресурсом. Также существенно изменилась конструкция кабины экипажа, которая стала более просторной, эргономичной и выполнена из композитных материалов.

Впервые эта уникальная машина была презентована в 2017 году в г. Ногинске на международном салоне "Комплексная безопасность-2017", где Омсктрансмаш занял первое место за ее разработку. В настоящее время, помимо МЧС России, интерес к ПТС-ПС проявляют Словакия и Индонезия.

По словам начальника юридического управления АО "Омсктрансмаш" Елены Новицкой, "название ARK ПТС-ПС получил неслучайно, ведь он напоминает ковчег как по своему внешнему виду, так и по выполняемым функциям. Поэтому мы и решили зарегистрировать машину с таким названием, наиболее полно отражающим ее назначение".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Омсктрансмаш".

11.10.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Индонезия
Россия
Словакия
Продукция
Солнцепёк
Компании
МЧС
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Выставки
Комплексная безопасность
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