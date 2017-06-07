Казанский вертолетный завод поставляет Минобороны вертолеты Ми-8МТВ-5 с опережением графика
|
|
Вертолеты Ми-8МТВ-5
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
ЦАМТО, 7 июня. Казанский вертолетный завод поставил Минобороны уже 100 из 140 машин Ми-8МТВ-5. Об этом заявил замминистра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения предприятия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
"Практически осталось поставить 40 машин до 2020 года, а также 10 учебно-тренировочных вертолетов "Ансат". Также мы сейчас обсуждаем заключение контракта на Ми-38", – добавил замглавы военного ведомства.
Как отметил при этом глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, завод поставляет вертолеты по Гособоронзаказу со значительным опережением графика.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 – модификация вертолета Ми-8, разработанная с учетом боевых действий в различных условиях. Предназначен для перевозки десанта и грузов в кабине вертолета, крупногабаритных грузов на внешней подвеске, а также огневой поддержки Сухопутных войск, в том числе и в ночных условиях.
Юрий Борисов также заявил, что российская промышленность начала работать над повышением эффективности боевых вертолетов с учетом сирийского опыта.
"В Минобороны прошли совещания, где мы собирали производителей вертолетной техники с целью повышения эффективности вертолетов боевой авиации. Такие меры намечены, планы реализуются. Я думаю, что вертолеты в ближайшее время будут иметь немножко другой облик", – сказал замминистра.
По его словам, военное ведомство, в первую очередь, заинтересовано в увеличении дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения.
"Промышленность откликнулась, мы наметили планы реализации. Сейчас будем контролировать ход выполнения", – подытожил Юрий Борисов.
|
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.06.2017 Минобороны России уже получило 100 из 140 вертолетов Ми-8МТВ-5
10.07.2013 Госдеп США отказал казанским вертолетам в двигателях
29.02.2012 Настоящее и будущее корпорации «Вертолеты России»
08.06.2017 "Вертолеты России" обсудили с Минобороны РФ поставки вертолетов Ми-38
27.09.2016 Нехватка легкости
16.03.2016 Оснащение вдогонку
20.01.2016 Отечественное вертолетостроение в 2015 г.
15.09.2015 Уроки МАКСа-2015 — часть II