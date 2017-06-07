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Казанский вертолетный завод поставляет Минобороны вертолеты Ми-8МТВ-5 с опережением графика

08.06.2017 ЦАМТО 280 0
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Вертолеты Ми-8МТВ-5
Вертолеты Ми-8МТВ-5
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 7 июня. Казанский вертолетный завод поставил Минобороны уже 100 из 140 машин Ми-8МТВ-5. Об этом заявил замминистра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения предприятия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Практически осталось поставить 40 машин до 2020 года, а также 10 учебно-тренировочных вертолетов "Ансат". Также мы сейчас обсуждаем заключение контракта на Ми-38", – добавил замглавы военного ведомства.

Как отметил при этом глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, завод поставляет вертолеты по Гособоронзаказу со значительным опережением графика.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 – модификация вертолета Ми-8, разработанная с учетом боевых действий в различных условиях. Предназначен для перевозки десанта и грузов в кабине вертолета, крупногабаритных грузов на внешней подвеске, а также огневой поддержки Сухопутных войск, в том числе и в ночных условиях.

Юрий Борисов также заявил, что российская промышленность начала работать над повышением эффективности боевых вертолетов с учетом сирийского опыта.

"В Минобороны прошли совещания, где мы собирали производителей вертолетной техники с целью повышения эффективности вертолетов боевой авиации. Такие меры намечены, планы реализуются. Я думаю, что вертолеты в ближайшее время будут иметь немножко другой облик", – сказал замминистра.

По его словам, военное ведомство, в первую очередь, заинтересовано в увеличении дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения.

"Промышленность откликнулась, мы наметили планы реализации. Сейчас будем контролировать ход выполнения", – подытожил Юрий Борисов.
07.06.2017
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Сирия
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