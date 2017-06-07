Начались государственные испытания судна тылового обеспечения "Эльбрус"



Головной построенный для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" морской буксир "Эльбрус" проекта 23120 возвращается с первого выхода на заводские ходовые ис пытания. Санкт-Петербург, 14.09.2016

Источник: RussianArms Головной построенный для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" морской буксир "Эльбрус" проекта 23120 возвращается с первого выхода на заводские ходовые ис пытания. Санкт-Петербург, 14.09.2016Источник: RussianArms

ЦАМТО, 7 июня. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершил заводские ходовые испытания судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120. Сейчас у судна начались государственные испытания, которые должны завершиться в июле.

Главный строитель проекта 23120 Кирилл Маругин отметил, что наиболее ответственным этапом заводских ходовых испытаний стало тестирование автоматизированной системы судна. Работа системы оценена положительно.

"Эльбрус", принятый 2 июня на государственные испытания, отправился в Балтику. Представители заказчика судна, Минобороны, изучают на нем подготовленную сдаточной командой документацию, работу механизмов и оборудования.

После прохождения всех необходимых проверок судно тылового обеспечения ненадолго вернется на Северную верфь, пополнит запасы топлива и продовольствия, чтобы в конце июня отправиться в северные широты на заключительный этап государственных испытаний. В ходе государственных испытаний будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты. Также состоятся испытания передачи грузов на судно с воздуха.

В середине июля все испытания планируется завершить, после чего судно пройдет ревизию технических средств и будет передано Минобороны России.

"Эльбрус" – головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Проект разработан Санкт-Петербургским конструкторским бюро "Спецсудопроект". Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – "Всеволод Бобров".

Среди новшеств, предусмотренных проектом, – система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 т, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 т, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

Основные характеристики судна: длина – 95 м, ширина – 22 м, осадка – 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9500 т, дальность плавания – 5000 морских миль, автономность – около 60 суток, экипаж – 27 человек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".