Первые два Ми-38 будут поставлены Минобороны РФ в ближайшее время



Многоцелевой вертолет Ми-38 в пассажирской модификации

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Многоцелевой вертолет Ми-38 в пассажирской модификацииИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между легендарным Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первые два многоцелевых вертолета Ми-38 планируется передать Минобороны РФ для опытной эксплуатации в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"В настоящее время заканчивается контрактация первых двух вертолетов для Минобороны России, которые планируется передать заказчику для опытной эксплуатации в ближайшее время", - сказал Богинский во время совместного с замминистра обороны Юрием Борисовым посещения Казанского вертолетного завода.

Борисов и Богинский осмотрели агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки вертолетов "Ансат" и Ми-38, а затем обсудили планы по закупкам и производству, а также облик вертолетов Ми-38, которые будут оснащены и оборудованы под нужды Министерства обороны. Помимо вертолетов Ми-38 заместитель главы оборонного ведомства ознакомился с вертолетами "Ансат", которые выпускаются на заводе для выполнения государственной программы развития санитарной авиации.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между легендарным Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Благодаря техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Машина может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.