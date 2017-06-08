Первые два Ми-38 будут поставлены Минобороны РФ в ближайшее время
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Многоцелевой вертолет Ми-38 в пассажирской модификации
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между легендарным Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первые два многоцелевых вертолета Ми-38 планируется передать Минобороны РФ для опытной эксплуатации в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
"В настоящее время заканчивается контрактация первых двух вертолетов для Минобороны России, которые планируется передать заказчику для опытной эксплуатации в ближайшее время", - сказал Богинский во время совместного с замминистра обороны Юрием Борисовым посещения Казанского вертолетного завода.
Борисов и Богинский осмотрели агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки вертолетов "Ансат" и Ми-38, а затем обсудили планы по закупкам и производству, а также облик вертолетов Ми-38, которые будут оснащены и оборудованы под нужды Министерства обороны. Помимо вертолетов Ми-38 заместитель главы оборонного ведомства ознакомился с вертолетами "Ансат", которые выпускаются на заводе для выполнения государственной программы развития санитарной авиации.
Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между легендарным Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Благодаря техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Машина может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.
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07.06.2017
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snc
512
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№1
08.06.2017 10:15
Чтобы занять нишу между Ми-8 и Ми-26 нужно иметь грузоподъёмность не менее 10т.
Так что замены Ми-6 всё так и нет.
P.S. Сделали бы для пассажирского варианта убирающееся шасси - смотрелся бы шикарно, да и дальность бы увеличилась.
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forumow
2962
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№2
08.06.2017 11:07
Цитата, snc сообщ. №1
нужно иметь грузоподъёмность не менее 10т.AHL будет таковым.
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Байкал57
109
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№3
08.06.2017 11:07
Самое ценное в Ми-38 это его силовая установка-двигатель и редуктор. Долечат детские болезни и он будет на перспективных вертолетах как главный вариант. Мощнее его, вертолетного, нет в России для средних. Пока пусть возит 5 лет нефтянников и прочие тыловые дела.
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