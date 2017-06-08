Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
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Дмитрий Рогозин
Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Вице-премьер отметил, что промышленности и военной науке удалось предложить Министерству обороны рациональный вариант оперативного восстановления противоракетного щита страны
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российская оборонная промышленность предложила Министерству обороны рациональный вариант системы ПРО, который позволит закрыть всю Россию противоракетным куполом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Межведомственная рабочая группа по созданию технической основы воздушно-космической обороны России констатировала, что промышленности и военной науке удалось предложить Министерству обороны рациональный вариант оперативного восстановления противоракетного щита страны, включающего наземный и космический эшелон, и что с завершением развертывания Единой космической системы России окажется закрытой противоракетным куполом", - сказал он.
Ранее командующий Космическими войсками (КВ) генерал-лейтенант Александр Головко сообщил, что радиолокационная станция (РЛС) нового поколения "Воронеж-ДМ", развернутая в Красноярском крае, заступит на боевое дежурство до конца 2017 года. Этот радар, способный гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до шести тысяч километров, был поставлен на ОБД в конце прошлого года.
С этого времени функционирование РЛС совместно обеспечивают офицеры дежурных смен КВ Воздушно-космических сил (ВКС) и представители промышленности. После перевода в режим боевого дежурства РЛС полностью перейдет на баланс ВКС.
За время ОБД расчеты станции зафиксировали шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет. Зона ответственности - северо-восточная часть Тихого океана и северное направление.
РЛС ВЗГ "Воронеж-ДМ", созданная в Красноярском крае, входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Она, в частности, работает в интересах информационного обеспечения решения задач противоракетной обороны (ПРО), повышения эффективности ответных действий национальных Вооруженных сил.
В Минобороны России отмечают, что строительство сети РЛС, создаваемых по технологии ВЗГ ведется с целью совершенствования возможностей СПРН на территории РФ. РЛС нового поколения обладают более высокими техническими и тактическими характеристиками. Создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ позволяет в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной СПРН и обеспечить сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России.
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07.06.2017
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принадлежат ТАСС
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beka1
1057
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№1
08.06.2017 01:26
Все таки Рогозин имел ввиду ПРО не как уничтожение атакующих боеголовок и ракет, а впервую очередь как систему предупреждения о ракетном нападении. О ней речь и идёт.
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Павел 1978
8113
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№2
08.06.2017 08:50
Цитата, beka1 сообщ. №1
Все таки Рогозин имел ввидуРогозину хорошо бы подбирать слова,
а перед этим хотя бы выучить их значение...
а лучше уйти из ВПК ... вместе с сынком...
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Байкал57
109
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№3
08.06.2017 09:30
Поставили известного командующего 40-й армией Губернатором. Все пенсы приперлись в жулики в мэриях, сельсоветах и дачных обществах, у всех через год черный джип под задницу и пальцы загнулись.
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Baltas
538
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№4
08.06.2017 10:17
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
Рогозину ... лучше уйти из ВПК ... вместе с сынком...Что так все плохо?
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Baltas
538
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№5
08.06.2017 10:49
Цитата, Байкал57 сообщ. №3
Поставили известного командующего 40-й армией Губернатором. Все пенсы приперлись в жулики в мэриях, сельсоветах и дачных обществах, у всех через год черный джип под задницу и пальцы загнулись.Ну и как можно верить в демократию как вершину развития человеческой цивилизации?
Ваши ребята хоть и мздоимцы, но вот губернатором все же командующий. А в Вильнюсе, например, мэр чертежи читать не умеет. Приносят ему на утверждение новую улицу, а ему не понятно, как там что проходит. Разработчики должны делать визуализацию проекта, иначе не подпишет. Вот и выходит- работа целых коллективов профессионалов оценивается вот таким главным „специалистом“.
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KonezLiberalizma
13
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№6
08.06.2017 11:51
Цитата, Baltas сообщ. №5
А в Вильнюсе, например, мэр чертежи читать не умеет. Приносят ему на утверждение новую улицу, а ему не понятно, как там что проходит. Разработчики должны делать визуализацию проекта, иначе не подпишет.Прям большая проблема им сделать визуализацию . В 21-м веке живем, веке цифровых технологий. Они бы еще от руки чертежи делали.
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Baltas
538
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№7
08.06.2017 12:13
Цитата, KonezLiberalizma сообщ. №6
Прям большая проблема им сделать визуализацию . В 21-м веке живем, веке цифровых технологий. Они бы еще от руки чертежи делали.Суть не в визуализации, а в качестве подготовки главнейшего специалиста, выносящего обязательное для исполнения решение всем прочим.
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Олег Бахарев
1791
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№8
08.06.2017 13:04
Цитата, Baltas сообщ. №5
А в Вильнюсе, например, мэр чертежи читать не умеет.В ЦУПЕ та же проблема. В советские времена начальник ЦУПа был доктор технических наук в профильной области - ему достаточно было назвать 3-4 ключевых параметра траектории спутника и ему все понятно. Потом стали ставить отставных генералов - им уже надо было писать подробные описания. Сейчас поставили "эффективных менеджеров" - те требуют полную 3-Д визуализацию. 8)
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Baltas
538
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№9
08.06.2017 13:24
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №8
ЦУПЕ та же проблема. ...Поэтому первые демократии в Европе чуть ли не массово становились диктатурами. Отличный был бы вариант, но пока не просматривается.
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