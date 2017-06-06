"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"

Андрей Л. 9081

№21 06.06.2017 13:45 Hazzard сообщ. №20 Цитата, заготовки между цехами затрапезного вида дядя вася на тележке таскает по хрен знает сколько времени. Тоесть одно "узкое место" будет тормозить всю ситему

И не без этого. И это не повод не проводить работ по роботизации или начинать с транспортных операций. На Тихвине, посчитали весь процесс, циклы - оптимизировали по максимуму, даже конвеер оптимизировали, а вот транспортные операции возят на карах, правда классных очень, современных - с очень широкими возможностями, НО - цепочку под минимизацию потерь на транспортные не стали делать - я не знаю почему они не стали, но понимаю, что для этого, в готовом цеху, нужно полное перепроектирование размещения оборудования и наверняка придется ещё и техпроцессы менять, чтобы узкие места пересмотреть и по ним ещё оптимизироваться.



И кстати, всегда, в любой системе, даже в роботизированной - будет место, которое будет всех тормозить.



Hazzard сообщ. №20 Цитата, Выход в одном, поднятии производитенльости всей системы в целом, а неё составных частей.

Это теория - и не более.

Вы никогда не сможете добиться того, чтобы все станки работали одинаковое время, и все транспортные операции и операции снятия-установа-смены инструмента и детали-заготовки были за одинаковое время на разном оборудовании.

Вывод - всегда будет оборудование, которое выполняет операции своего технологического цикла быстрее всех и оборудование, которое делает их медленнее всех, а значит -всегда будут операции искусственной задержки и объективного ожидания или замены программы на время накопления партии под смену.



Hazzard сообщ. №20 Цитата, и миллиарды вбухали, а потом приходят и говорят - все это не нужно, есть более удобная система в перспективе повышающая все подряд на nый процент, давайте туда миллиарды ухнем, ваша реакция как собственника бизнеса?

Как собственника?

1.Давайте посмотрим на примеры! Всё равно где, но именно на предприятиях, а не у тех, кто предлагает решение.

2. Дайте мне выкладку по текущему состоянию параметров, которые обещают улучшить в n-раз по эффективности и оценку - возможно ли это с использованием предлагаемых решений.

3. дайте мне сравнение стоимости решений и параметров эффекта в денежном эквиваленте по годам.

4. дайте мне перечень отрицательных последствий от таких решений на период их реализации, и на пост период.

Ну - начал бы с этого.



Hazzard сообщ. №20 Цитата, Я бы сказал: "Повременим, сначала надо отбить то, что раньше вложили". У нас же есть эффект низкого старта, можно (при наличии продукта) внедрять сразу лучшее.

Это взвешенная позиция и я Вас вполне понимаю. Я вообще считаю, что консолидированная прибыль Ростеха и должна стать основой перевооружения. а не прибыль предприятий. НО - о том не мне решать.



Однако, я отмечу здесь негативный фактор, который будет играть, и сейчас играет, против таких собственников - ВРЕМЯ. К сожалению, время на оценку и выбор лучших практик приводит к тому, что появляется следующее поколение решений, стоимость который растет непомерно, а Вам уже надо будет не модернизироваться, а переделываться - и это, значительно дороже!!! Часто, как сейчас в российском ОПК - неподъемно сразу даже для предприятий с хорошими показателями.



Hazzard сообщ. №20 Цитата, Самые хайтек роботизированные и наукоемкие производства в мире - сборка самолетов, двигателей, турбин и автомобилей. Покажите мне хоть одно из таких производств, где роботизировали сборку этих изделий.

Стоп, давайте всё-таки применим термин - разумной глубины внедрения.

И у нас в России и за границей уже есть опыт сборки с применением цифровых решений в сплетении с Лин...



У иностранцев дополненная реальность через виртуальные очки с выделением следующей операции сборки и показом необходимого инструмента, в России, в частности на сборке двигателей - тоже самое на экране. При этом подобранный инструмент уже имеется в спец. ящиках под руками в подвижных стеллажах.



Сборка - это особый процесс, который сложнее всего роботизировать, тем боле полностью.

Однако - часть сборки может быть этому подвержена, в частности в судостроении и автомобилестроении - компоновка кузова и крепление крупных элементов внутри кузова. В Ауди такое есть, НО - далеко не всего, двигателя например, НЕТ.



Hazzard сообщ. №20 Цитата, обычно, оборудованию нужна еще сервисная бригада (чем сложнее тем больше народу), техник, программист, оператор, контролер и т.д. и т.п. причем, что важно, это все должны быть очень высококвалифицированные и ответственные, а значит высокооплачиваемые ребята.

Точно! Поэтому и приемлемо - на ряд оборудования. Вы же ведь и сейчас наладчика не на каждый станок держите, так, ну вот и здесь подход такой же, в принципе.



Hazzard сообщ. №20 Цитата, Работнику "в очках" (утрированно) требуется роба, среднее образование и очки на голову одеть, а дальше повторяй по инструкции, в случае ошибки у погонщика мастера и контролера на планшете загорается лампочка.

Ну, на самом деле не все так просто

1. рабочему задание на смену надо - мастер, старший мастер, начальник смены

2. детали подвезти, отвезти - такелажник или грузчик

3. наладчик

4. инструмент, деталь, материалы выдать, а для сборки ещё и комплектно - кладовщица, комплектовщица, склада минимум два-три - материалы, ДСЕ + бывает вспомогательные и хоз.

5. тот же обслуживающий, кроме программиста...



Зато, когда что-то идет не так, то с конструктором совещание. с технологом совещание, каждый со своими бумажками, у каждого своя версия, если не КД, а производственная спецификация, а у технологов производства свои уже переделки, которых главный технолог не знает или не провел ещё... ох - канитель длинная...

А потом всё по документам надо провести и ещё небось закупщики подцепятся с заменами...



При цифре - по сути процесс то тот-же, только лампочки у всех одновременно горят на определенных операциях и версия у всех одинаковая и говорят они уже на едином языке и задействованы только те, кто действительно нужен.



Но, бесспорно есть и много минусов - дорогое ПО, для станков доп. платы сетевые, для конструкторов и технологов - переучиваться на то, как писать под них технологии и изучать приобретенный инструмент + программеров обучать + техподдержку за ПО платить...



Выигрыш в прозрачности и сокращении времени на проектирование, изменение, устранение проблем, оптимизацию технологии и процессов.



Hazzard сообщ. №20 Цитата, С удовольствием ознакомлюсь.

Обязательно поищу! И не без этого. И это не повод не проводить работ по роботизации или начинать с транспортных операций. На Тихвине, посчитали весь процесс, циклы - оптимизировали по максимуму, даже конвеер оптимизировали, а вот транспортные операции возят на карах, правда классных очень, современных - с очень широкими возможностями, НО - цепочку под минимизацию потерь на транспортные не стали делать - я не знаю почему они не стали, но понимаю, что для этого, в готовом цеху, нужно полное перепроектирование размещения оборудования и наверняка придется ещё и техпроцессы менять, чтобы узкие места пересмотреть и по ним ещё оптимизироваться.И кстати, всегда, в любой системе, даже в роботизированной - будет место, которое будет всех тормозить.Это теория - и не более.Вы никогда не сможете добиться того, чтобы все станки работали одинаковое время, и все транспортные операции и операции снятия-установа-смены инструмента и детали-заготовки были за одинаковое время на разном оборудовании.Вывод - всегда будет оборудование, которое выполняет операции своего технологического цикла быстрее всех и оборудование, которое делает их медленнее всех, а значит -всегда будут операции искусственной задержки и объективного ожидания или замены программы на время накопления партии под смену.Как собственника?1.Давайте посмотрим на примеры! Всё равно где, но именно на предприятиях, а не у тех, кто предлагает решение.2. Дайте мне выкладку по текущему состоянию параметров, которые обещают улучшить в n-раз по эффективности и оценку - возможно ли это с использованием предлагаемых решений.3. дайте мне сравнение стоимости решений и параметров эффекта в денежном эквиваленте по годам.4. дайте мне перечень отрицательных последствий от таких решений на период их реализации, и на пост период.Ну - начал бы с этого.Это взвешенная позиция и я Вас вполне понимаю. Я вообще считаю, что консолидированная прибыль Ростеха и должна стать основой перевооружения. а не прибыль предприятий. НО - о том не мне решать.Однако, я отмечу здесь негативный фактор, который будет играть, и сейчас играет, против таких собственников - ВРЕМЯ. К сожалению, время на оценку и выбор лучших практик приводит к тому, что появляется следующее поколение решений, стоимость который растет непомерно, а Вам уже надо будет не модернизироваться, а переделываться - и это, значительно дороже!!! Часто, как сейчас в российском ОПК - неподъемно сразу даже для предприятий с хорошими показателями.Стоп, давайте всё-таки применим термин - разумной глубины внедрения.И у нас в России и за границей уже есть опыт сборки с применением цифровых решений в сплетении с Лин...У иностранцев дополненная реальность через виртуальные очки с выделением следующей операции сборки и показом необходимого инструмента, в России, в частности на сборке двигателей - тоже самое на экране. При этом подобранный инструмент уже имеется в спец. ящиках под руками в подвижных стеллажах.Сборка - это особый процесс, который сложнее всего роботизировать, тем боле полностью.Однако - часть сборки может быть этому подвержена, в частности в судостроении и автомобилестроении - компоновка кузова и крепление крупных элементов внутри кузова. В Ауди такое есть, НО - далеко не всего, двигателя например, НЕТ.Точно! Поэтому и приемлемо - на ряд оборудования. Вы же ведь и сейчас наладчика не на каждый станок держите, так, ну вот и здесь подход такой же, в принципе.Ну, на самом деле не все так просто1. рабочему задание на смену надо - мастер, старший мастер, начальник смены2. детали подвезти, отвезти - такелажник или грузчик3. наладчик4. инструмент, деталь, материалы выдать, а для сборки ещё и комплектно - кладовщица, комплектовщица, склада минимум два-три - материалы, ДСЕ + бывает вспомогательные и хоз.5. тот же обслуживающий, кроме программиста...Зато, когда что-то идет не так, то с конструктором совещание. с технологом совещание, каждый со своими бумажками, у каждого своя версия, если не КД, а производственная спецификация, а у технологов производства свои уже переделки, которых главный технолог не знает или не провел ещё... ох - канитель длинная...А потом всё по документам надо провести и ещё небось закупщики подцепятся с заменами...При цифре - по сути процесс то тот-же, только лампочки у всех одновременно горят на определенных операциях и версия у всех одинаковая и говорят они уже на едином языке и задействованы только те, кто действительно нужен.Но, бесспорно есть и много минусов - дорогое ПО, для станков доп. платы сетевые, для конструкторов и технологов - переучиваться на то, как писать под них технологии и изучать приобретенный инструмент + программеров обучать + техподдержку за ПО платить...Выигрыш в прозрачности и сокращении времени на проектирование, изменение, устранение проблем, оптимизацию технологии и процессов.Обязательно поищу!