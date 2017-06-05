Вторая индийская подводная лодка типа Scorpene вышла в море

Как сообщили ВМС Индии, 1 июня 2017 года с индийского государственного судостроительного предприятия Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае впервые вышла в море на заводские ходовые испытания вторая завершенная строительством для индийского флота дизель-электрическая подводная лодка проекта Scorpene - S 51 Khanderi (заводской номер 11876).

Вторая завершенная строительством для индийского флота дизель-электрическая подводная лодка проекта Scorpene S 51 Khanderi на заводских ходовых испытаниях. 02.06.2017 (с) ВМС Индии

Контракт изначальной стоимостью 3,2 млрд долл на лицензионную постройку шести неатомных подводных лодок проекта Scorpene (индийское обозначение - проект 75) был заключен Индией с французским судостроительным объединением DCN (ныне DCNS) в 2005 году. По условиям контракта шесть лодок, которые должны были строиться на MDL при содействии DCNS, планировались к сдаче ВМС Индии в 2012-2018 годах. Однако программа постройки лодок значительно затянулась из-за технологических проблем индийской стороны, а также разногласий с французской стороной относительно объемов оказываемого содействия. В начале 2010 года DCNS заключило дополнительный контракт на оказание содействия индийцам в поставке комплектующих для этих лодок на общую сумму 413 млн долл.

Головная индийская подводная лодка проекта Scorpene S 50 Kalvari была заложена на MDL 1 апреля 2009 года, выведена из цеха 6 апреля 2015 года, спущена на воду 27 октября 2015 года и начала заводские ходовые испытания 25 марта 2016 года. В пресс-релизе ВМС Индии заявляется что к настоящему времени все испытания Kalvari завершены и что головная лодка планируется к сдаче флоту в июле-августе 2017 года.

Вторая индийская лодка этого типа S 51 Khanderi была заложена на MDL в октябре 2011 года, спущена на воду 12 января 2017 года и теперь передана на испытания. Передача ее ВМС Индии официальносейчас планируется на конец 2017 года, но, видимо, это произойдет уже в 2018 году.

Остальные четыре лодки, находящиеся в различных стадиях строительства (S 52 Vela и S 53 - S 55), должны быть переданы ВМС Индии в 2019-2021 годах, хотя также неясно, будут ли эти сроки выдержаны - особенно в свете сообщений, что последние две индийские Scorpene планируется оснастить разрабатываемой DRDO индийской воздухонезависимой энергетической установкой (принцип ее действия основывается на получении водорода путем реформинга дизельного топлива).В последние два велись переговоры Индии с французской стороной относительно лицензионной постройки на MDL еще трех подводных лодок проекта Scorpene в рамках опциона к контракту 2005 года, однако до настяощего времени перспективы этого остаются неопределенными.

Также остается неясным вопрос с основным вооружением индийских Scorpene - торпедами. До сих пор из штатного вооружения этих лодок Индией были приобретены только противокорабельные ракеты MBDA Exocet SM39 Block 2, контракт на закупку 36 этих ракет был заключен одновременно с контрактом на постройку самих подводных лодок еще в 2005 году.

Для оснащения подводных лодок типа Scorpene в 2013 году индийской стороной было заключено соглашение о приобретении у входящей в состав итальянской группы Finmeccanica (ныне Leonardo) компании Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) 98 торпед Black Shark калибра 533 мм. Однако ввиду разразившегося вскоре скандала вокруг продажи Индии вертолетов AW101 другой входившей в состав Finmeccanica компании AgustaWestland, итальянская группа со всеми ее дочерними компаниями была внесена министерством обороны Индии в "черный список" подрядчиков. В результате контракт предварительной стоимостью 300 млн долл так и не был финализован и в мае 2016 года соглашение о закупке торпед Black Shark было окончательно расторгнуто индийской стороной.

Взамен теперь ВМС Индии объявили новый тендер на приобретение 533-мм торпед для лодок типа Scorpene. Неофициально фаворитом в нем считается германская компания Atlas Elektronik с торпедой SeaHake (проигравшей Black Shark в предыдущем тендере). Atlas Elektronik еще в начале 2014 года подписала соглашение с индийской частной компанией Pipavav Defence & Offshore Engineering Company (PDOC) о создании совместного предприятия по продвижению торпед SeaHake индийскому флоту, причем сборку большей части торпед в случае их закупки предполагается организовать на PDOC. Тем не менее, с учетом известных особенностей индийской тендерной и закупочной политики, никто не возьмется предсказать, когда же индийские лодки типа Scorpene смогут получить торпеды.

В мае 2017 года головная лодка Kalvari провела испытания своего торпедного вооружения практической стрельбой торпедой, однако представители ВМС Индии категорически отказались сообщить, торпеда какого типа была использована для этого.