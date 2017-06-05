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Все ракетные соединения Сухопутных войск ВС РФ к 2020 году будут перевооружены на ОТРК "Искандер-М"

06.06.2017 ЦАМТО 340 0
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Искандер-М
Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М"
Источник: © РИА Новости, Сергей Орлов

ЦАМТО, 5 июня. Все ракетные соединения Сухопутных войск ВС РФ к 2020 году будут перевооружены на ОТРК "Искандер-М", реактивные артиллерийские бригады – на РСЗО крупного калибра "Торнадо-С".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"К 2020 году планируем завершить комплекс мероприятий, направленных на качественное совершенствование структуры и боевого состава рода войск и оснащение его современными образцами вооружения на уровне не ниже 70%. Кроме того, завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", – цитирует "РИА Новости" М.Матвеевского.

По его информации, "в войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", который обладает режимом стрельбы "Шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, достигают цели одновременно". "Данный образец является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. В нем создано необитаемое боевое отделение, а наведение и заряжание орудия осуществляется автоматически, без участия человека", – пояснил генерал.

Он отметил, что в противотанковые подразделения продолжат поступать современные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-Д1" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков с возможностью действовать в ночное время и сложных метеорологических условиях.

По словам М.Матвеевского, "параллельно с этим в новой государственной программе предусмотрено создание задела по разработке перспективного вооружения. Это позволит разработать образцы с принципиально новыми функциональными свойствами и боевыми возможностями и в буквальном смысле создать условия для появления вооружения, опережающего современные образцы на одно-два поколения", – передает "РИА Новости".
05.06.2017
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Искандер
Корнет
Хризантема-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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