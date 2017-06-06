Военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-03" из Казахстана в Москву



Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016

Источник: Binn Ingols / NASA Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016Источник: Binn Ingols / NASA

В Москве капсула будет передана специалистам ракетно-космической корпорации "Энергия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Самолет транспортной авиации Центрального военного округа Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" из казахстанского Жезказгана в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" из казахстанского Жезказгана в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на южноуральской авиабазе Упрун. В столице капсулу передадут в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации "Энергия", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03" принимали участие более 150 военных, 12 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости. На Землю вернулись российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке.