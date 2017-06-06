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Военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-03" из Казахстана в Москву

06.06.2017 ТАСС 248 1
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Союз-ТМА-19М
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016
Источник: Binn Ingols / NASA

В Москве капсула будет передана специалистам ракетно-космической корпорации "Энергия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Самолет транспортной авиации Центрального военного округа Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" из казахстанского Жезказгана в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" из казахстанского Жезказгана в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на южноуральской авиабазе Упрун. В столице капсулу передадут в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации "Энергия", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03" принимали участие более 150 военных, 12 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости. На Землю вернулись российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-26
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Союз ПКК
Союз РН

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
8099
№1
06.06.2017 12:31
а на фига она в Москве?
0
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