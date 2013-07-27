Военная авиация переброшена в Сибирь и Казахстан в связи с запуском "Союза"
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Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/
Международный экипаж отправится на МКС 28 июля
ТАСС, 26 июля. Авиация Минобороны России перебазировалась на оперативные аэродромы в Байконуре, Караганде, Горно-Алтайске и Канске (Красноярский край) для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", который запланирован на 18:42 мск 28 июля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"В обеспечении старта "Союз МС-05" принимают участие 125 военнослужащих, шесть вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц автотехники повышенной проходимости, включая две поисково-эвакуационные амфибии "Синяя чайка". Авиация перебазировалась на оперативные аэродромы в Байконуре, Караганде (Казахстан), Горно-Алтайске и Канске (Красноярский край)", - отметили в пресс-службе.
Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.
На МКС 28 июля отправится международный экипаж в составе россиянина Сергея Рязанского, астронавта NASA Рэндолфа Брезника и представителя Европейского космического агентства (ЕSА) итальянца Паоло Несполи.
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26.07.2017
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