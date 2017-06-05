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"РТИ" и Thales намерены вместе производить оборудования для космической техники

06.06.2017 ТАСС 295 0
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Спутник "Экспресс АМ8"
Телекоммуникационный спутник "Экспресс АМ8", который был изготовлен на платформе "Эксперсс-1000Н" с полезной нагрузкой производства компании Thales Alenia Space
Источник: АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Thales Alenia Space не так давно выиграла тендер на поставку ретрансляторов для российских спутников "Ямал-601", которые создаются специально для ОАО "Газпром космические системы"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ярославский радиозавод (ЯРЗ, входит в концерн "РТИ") планирует заключить контракты с французско-итальянской компанией Thales Alenia Space (TAS) на производство оборудования для космической техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"В ближайшее время на ЯРЗ планируют подписать первые контракты с французско-итальянской компанией Thales Alenia Space (TAS) - крупнейшим европейским производителем космической техники. Речь пока идет о производстве аппаратуры универсального характера в небольших объемах (около 45 - 50 изделий в год)", - сказали в концерне.

Там уточнили, что Thales Alenia Space не так давно выиграла тендер на поставку ретрансляторов для российских спутников "Ямал-601", которые создаются специально для ОАО "Газпром космические системы". Как отметили в пресс-службе, эти ретрансляторы, в частности, позволят организовать доступ массового потребителя к высокоскоростному персональному Интернету.

"В настоящее время идет подготовка к следующему этапу этой работы: "Газпром космические системы" выбирает подрядчика для создания наземной инфраструктуры доступа к Интернету. TAS рассчитывает в кооперации с ЯРЗ принять участие в работах по поставкам абонентских наземных станций. По предварительным оценкам, количество таких станций может доходить до 60 тысяч штук в год, а их производство необходимо начать уже с 2018 года", - сказали в концерне.

По словам генерального директор ЯРЗ Сергея Якушева, системы производства российского завода и европейской компании глобально отличаются. "Нам необходимо внедрить у себя на заводе совместно с иностранными специалистами европейскую систему качества. И не формально получить бумажку о соответствии, а научиться работать по этой системе. Я уверен, что в дальнейшем это станет для Ярославского радиозавода огромным конкурентным преимуществом", - отметил Якушев, слова которого привели в концерне.

В свою очередь первый заместитель генерального директора - технический директор ЯРЗ Владимир Филимонов считает, что по уровню технологий российский радиозавод уже не уступает ведущим мировым производителям. "Постепенно адаптируя систему менеджмента качества к западным стандартам, ярославское предприятие открывает себе перспективы выхода на зарубежные рынки", - сказал он.
05.06.2017
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принадлежат ТАСС
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