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Более 11 тыс. мишенных установок и около 150 комплектов полигонного оборудования подготовлено в ВВО

02.06.2017 ЦАМТО 125 0
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Батарея 2С5 «Гиацинт»
Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» во время стрельбы на комплексной тренировке по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

ЦАМТО, 1 июня. В соединениях и воинских частях Восточного военного округа начался летний период обучения. Он будет очень насыщенным – планируется провести несколько сотен командно-штабных, тактических, тактико-специальных, летно-тактических учений, а также выполнить боевые стрельбы различного уровня.

В соответствии с указаниями командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Сергея Суровикина занятия по тактической подготовке будут носить двусторонний характер с обязательным созданием обстановки современного боя путем имитации огневого воздействия.

Значительное число учебно-боевых задач планируется выполнить на незнакомых полигонах.

Будут усложнены практические упражнения для подразделений авиации, противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов.

Продолжится перевооружение соединений и воинских частей округа на современные образцы боевой техники и вооружения.

С начала года в войска округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, бронеавтомобили "Тайфун" на базе автомобилей "КамАЗ", новые радиолокационные станции.

К летнему периоду обучения подготовлено более 11 тыс. мишенных установок, около 150 комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями на полигонах, полевых учебных комплексах и войсковых стрельбищах Восточного военного округа.

Современные мишенные комплексы, состоящие на вооружении ВВО, имитируют широкий спектр объектов условного противника – от живой силы до тяжелой техники, кроме того, имеются мишени, замаскированные под рельеф местности, а также имеющие специальную подсветку для организации боевой подготовки ночью, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
01.06.2017
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