Спецслужбы СНГ отработали на учениях случаи применения интернета террористами для вербовки



Антитеррористический Центр (АТЦ) СНГ

Источник: admiral2011.blogspot.ru Антитеррористический Центр (АТЦ) СНГИсточник: admiral2011.blogspot.ru

На первом этапе спецслужбы проверяли свои возможности вычислять интернет-вербовщиков, на втором - отрабатывались навыки спецслужб против действий членов ИГ

ДУШАНБЕ, 1 июня. /ТАСС/. Спецслужбы государств СНГ в ходе совместных антитеррористических учений "Душанбе-Антитеррор - 2017" отработали случаи применения террористами интернета - от вербовки сторонников до попытки переворота. Как сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, организовавшего учения, на первом этапе спецслужбы проверили свои возможности вычислять интернет-вербовщиков, даже если они используют телефонные приложения-коммуникаторы.

По легенде учений, террористы используют в своих целях соцсети для вербовки, распространения своих идей и привлечения новых сторонников, а для дальнейшего общения переходят на телефонные приложения. По версии учений, спецслужбой Таджикистана устанавливается, что общение вербовщиков происходит с IP-адресов в пяти других странах СНГ, а также в ряде государств, которые не входят в СНГ. По замыслу учений, в зону внимания эмиссаров террористических организаций попадают студенты вузов Душанбе, в отношении которых идет идеологическая обработка и навязывание радикальных взглядов и установок. Кроме того, пособниками оказываются работники стратегически важных предприятий, завербованные через соцсети для терактов на этих объектах.

В ходе этого этапа учений 23-26 мая спецслужбами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана проводились совместные мероприятия для установления лиц, причастных к вербовке, в том числе их перемещения, документирования и изъятия орудия преступления, а также замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма.

На втором этапе учений отрабатывались навыки спецслужб против действий членов международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые через соцсети, интернет-форумы и блоги распространяют идеи "всемирного халифата" и ведут поиск пособников для совершения масштабных терактов для дестабилизации обстановки и организации проникновения в республику террористических групп с афганской территории. Подразделения Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), МВД и Нацгвардии Таджикистана в учениях должны были отработать навыки реагирования на "бунт" в изоляторе временного содержания МВД, нападение на арсенал для хищения оружия и пресечения теракта с захватом заложников (на примере республиканского телецентра). Затем, по замыслу учений, воспользовавшись дестабилизирующим фоном, на территорию Таджикистана из северных районов Афганистана переходят крупные террористические группы и двигаются вглубь страны для захвата объектов и совершения крупных терактов. Для их блокирования и уничтожения помимо спецназа ГКНБ и ОМОН МВД применялись подразделения Минобороны и Нацгвардии Таджикистана, а также силы Центрального военного округа РФ, 201-й российской военной базы и специально созданной для проведения учения авиагруппировки Вооруженных Сил РФ.