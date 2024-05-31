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Российский спецназ станет невидимым

01.06.2017 Warspot 51 0
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Российских солдат сделают невидимыми для тепловизоров и приборов ночного видения. Сегодня, 30 мая, газета "Известия" сообщила о том, что спецподразделения РФ начали тестирование уникальных плащей-накидок, делающих бойцов невидимыми в оптическом и тепловом спектрах.

"От приборов ночного видения сегодня достаточно легко скрыться, используя специальные пропитки тканей и визуальную маскировку. Действие приборов засечки выстрелов также можно обойти. Но вот от тепловизоров спрятаться практически невозможно. Плащ-накидка позволяет преодолеть открытый участок местности, замаскироваться, длительное время находиться необнаруженным", – рассказал ветеран управления "А" Центра специального назначения ФСБ России Иван Лобанов.

Маскировка – один из ключевых факторов выживания снайпера. Источник: prosniper.ru

В разведывательном управлении Сухопутных войск РФ указывают, что применение новых накидок расширит диапазон применения спецподразделений. В частности, это позволит бойцам сближаться с противником на дистанцию 200–300 м, выполнять поставленные задачи и отходить незамеченными.

Двухсторонняя плащ-накидка выполнена из металлизированной ткани. Ее нижний слой не пропускает тепло, благодаря этому военнослужащего не обнаруживает тепловизор. Верхний слой накидки делает силуэт бойца максимально неразличимым на фоне местности и практически неуловимым для приборов ночного видения (солдату достаточно накрыть плащом себя или использовать его в качестве навеса над укрытием). Накидка-"невидимка" компактна и легко помещается в небольшом рюкзаке. Если испытания новых накидок пройдут успешно, то они смогут стать частью базовой экипировки снайперов. Кроме того, их смогут использовать разведчики при оборудовании наблюдательных позиций.
30.05.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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