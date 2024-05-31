Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22



Выброска парашютистов с борта конвертоплана V-22 Osprey

Источник: US Navy Выброска парашютистов с борта конвертоплана V-22 OspreyИсточник: US Navy

Компания Triumph Group Inc ожидает продолжения производства компонентов для конвертопланов V-22 Osprey, если компания-производитель этих ЛА группа Boeing-Bell успешно заключит новый многолетний контракт с ВМС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (31 мая).

В частности, среди компонентов называются оперение, рампа, двери и другие конструктивные элементы, которые, в случае заключения контракта, будут производиться до 2024 года. Ожидается, что третий по счету многолетний контракт должен быть заключен до конца года. В этом случае компания "Триумф" начнет производство компонентов с 2019 года.

Штаб-квартира "Триумф" находится в Пенсильвании. Первый конвертоплан V-22 был изготовлен группой "Боинг-Белл" в 1988 году, машина была передана авиации Корпуса морской пехоты в качестве десантно-грузовой платформы.