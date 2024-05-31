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Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22

01.06.2017 Военный паритет 45 0
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V-22 Osprey
Выброска парашютистов с борта конвертоплана V-22 Osprey
Источник: US Navy

Компания Triumph Group Inc ожидает продолжения производства компонентов для конвертопланов V-22 Osprey, если компания-производитель этих ЛА группа Boeing-Bell успешно заключит новый многолетний контракт с ВМС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (31 мая).

В частности, среди компонентов называются оперение, рампа, двери и другие конструктивные элементы, которые, в случае заключения контракта, будут производиться до 2024 года. Ожидается, что третий по счету многолетний контракт должен быть заключен до конца года. В этом случае компания "Триумф" начнет производство компонентов с 2019 года.

Штаб-квартира "Триумф" находится в Пенсильвании. Первый конвертоплан V-22 был изготовлен группой "Боинг-Белл" в 1988 году, машина была передана авиации Корпуса морской пехоты в качестве десантно-грузовой платформы.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey

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