Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22
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Выброска парашютистов с борта конвертоплана V-22 Osprey
Источник: US Navy
Компания Triumph Group Inc ожидает продолжения производства компонентов для конвертопланов V-22 Osprey, если компания-производитель этих ЛА группа Boeing-Bell успешно заключит новый многолетний контракт с ВМС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (31 мая).
В частности, среди компонентов называются оперение, рампа, двери и другие конструктивные элементы, которые, в случае заключения контракта, будут производиться до 2024 года. Ожидается, что третий по счету многолетний контракт должен быть заключен до конца года. В этом случае компания "Триумф" начнет производство компонентов с 2019 года.
Штаб-квартира "Триумф" находится в Пенсильвании. Первый конвертоплан V-22 был изготовлен группой "Боинг-Белл" в 1988 году, машина была передана авиации Корпуса морской пехоты в качестве десантно-грузовой платформы.
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31.05.2017
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