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К концу года РВСН на 66% будут оснащены новым вооружением

01.06.2017 ТАСС 37 0
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РВСН
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
Источник: МО РФ

РВСН в настоящее время "поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания", отметил министр обороны

КУБИНКА (Подмосковье), 31 мая. /ТАСС/. Оснащенность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России новым вооружением и техникой достигнет 66% к концу 2017 года. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

"Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования. В результате к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой Ракетных войск стратегического назначения будет доведен до 66%", - сказал Шойгу.

Министр обороны также отметил, что в боеготовом состоянии находятся 99% установок РВСН. "Сегодня Ракетные войска стратегического назначения поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску", - уточнил Шойгу.

При этом, по его словам, разрабатываются перспективные ракетные комплексы, способные преодолевать эшелонированную противоракетную оборону. 
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит

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