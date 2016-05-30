Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Высота полета запущенной в КНДР ракеты составила около 100 километров

30.05.2017 Lenta.ru 234 0
0
Понравилась новость?
 0
Army_of_North_Korea_04
Фото, выполненные во время проведения военного парада, прошедшего в Пхеньяне (КНДР) в честь 65-й годовщины Трудовой партии Кореи. ПУ ОТР на базе советской Р-17 (SCUD), которая широко экспортировалась в развивающиеся страны типа Сирии и Ирана.

Японские военные оценили высоту полета ракеты, запущенной в КНДР, в 100 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Японии. Время полета составило шесть минут, за это время ракета, идентифицированная как ракета типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17), преодолела около 450 километров.

Российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружила пуск, опасности для РФ он не представлял, сообщает "Интерфакс". "Пуск был зафиксирован несколькими узлами СПРН. Он был квалифицирован как не представляющий угрозу для российской территории", — сказал собеседник агентства.

Основу наземного эшелона СПРН в настоящее время составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж". Юго-восточное направление в системе СПРН прикрывает станция "Воронеж-ДМ", построенная в Алтайском крае близ Барнаула в 2013-2015 годах.

Об очередном запуске северокорейской ракеты сообщили в Сеуле в понедельник, 29 мая.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Япония
Продукция
Воронеж-ДМ
Р-17
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СПРН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 12:47
  • 1
Российские ученые собрались "одеть" самолет в чувствительную "кожу"
  • 30.05 12:38
  • 8
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 30.05 12:36
  • 16
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 30.05 11:34
  • 46
«Ядерные поезда» России отправляются в путь
  • 30.05 11:18
  • 1
СМИ: Российский боевой дрон "Орион" поднялся на испытаниях до 5,7 км
  • 30.05 11:18
  • 29
Стратегия быстрого глобального обмана
  • 30.05 11:17
  • 5
Качественный прорыв: Российская армия получила БМП-3 с тепловизорами
  • 30.05 10:30
  • 3
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 30.05 10:28
  • 41
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 30.05 09:22
  • 50
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 30.05 09:11
  • 8
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 30.05 08:46
  • 9
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
  • 30.05 08:35
  • 1
Ключевые направления развития ВВС США
  • 30.05 08:28
  • 5
Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.
  • 30.05 07:55
  • 1
В Санкт-Петербурге спущен на воду новый высокоманевренный рейдовый буксир "РБ-393"
другие обсуждаемые темы