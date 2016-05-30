Высота полета запущенной в КНДР ракеты составила около 100 километров
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Фото, выполненные во время проведения военного парада, прошедшего в Пхеньяне (КНДР) в честь 65-й годовщины Трудовой партии Кореи. ПУ ОТР на базе советской Р-17 (SCUD), которая широко экспортировалась в развивающиеся страны типа Сирии и Ирана.
Японские военные оценили высоту полета ракеты, запущенной в КНДР, в 100 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Японии. Время полета составило шесть минут, за это время ракета, идентифицированная как ракета типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17), преодолела около 450 километров.
Российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружила пуск, опасности для РФ он не представлял, сообщает "Интерфакс". "Пуск был зафиксирован несколькими узлами СПРН. Он был квалифицирован как не представляющий угрозу для российской территории", — сказал собеседник агентства.
Основу наземного эшелона СПРН в настоящее время составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж". Юго-восточное направление в системе СПРН прикрывает станция "Воронеж-ДМ", построенная в Алтайском крае близ Барнаула в 2013-2015 годах.
Об очередном запуске северокорейской ракеты сообщили в Сеуле в понедельник, 29 мая.
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29.05.2017
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