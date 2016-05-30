Ответный ход НАТО (Корреспондент, Украина)



Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"

Источник: © AP Photo, Alik Keplicz Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"Источник: © AP Photo, Alik Keplicz

Продление присутствия батальонов НАТО на восточном фланге альянса связано с несколькими моментами.

Заявление президента Польши Анджея Дуды, касающееся продления нахождения батальонов НАТО на восточном фланге является продолжением заявления Дональда Трампа. Польша, как и США, опасается военной угрозы со стороны Российской Федерации.

В данном случае НАТО сыграло очень красиво, поскольку предпринимает ответные шаги на действия России, а не является инициатором этой гонки вооружений. НАТО принимает ответные шаги на угрозы со стороны Российской Федерации, в том числе и военной угрозы.

Ведь Россия на перспективу 2025-2030 годы создает усиленную группировку войск на военном театре действий вдоль своих западных границ. В частности, это формирование и 20-й полевой армии, и 8-й танковой армии, что уже ими запланировано пока на бумаге, но уже есть оперативные штабы этих армий.

А у 20-й, к тому же, дивизия численностью до 150 тысяч человек. Сейчас заканчивается боевое слаживание. Именно этим Россия и будет усиливать свою военную мощь.

Кроме того, сейчас идет развертывание новых авиационных ударных группировок. Это и на аэродроме под Воронежем, и под Курском.

Но вопрос - хватит ли денег на строительство новых стратегических авиационных бомбардировщиков - остается открытым. На сегодняшний день у России таких два - ТУ-160 "Белый лебедь" (осталось четыре машины) и ТУ-95, и они все довольно старые.

Олег Жданов, военный эксперт, экс-сотрудник оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник.

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Комментарии читателей:

антихомяк: В строю 19 машин ТУ-160

Сергей Смехалыч: Вопрос к автору. Вы думаете, что при глобальном конфликте даже пара сотен тысяч личного состава будет играть какую то роль? При серьезном конфликте противоборствующие стороны выжгут промежуточные территории. Европа просто исчезнет как помеха в войне России и Америки. Новейшие самолеты и танки хороши на парадах. Они никогда не столкнутся в бою. И насчет количества бомбардировщиков… Ваши данные весьма сомнительны. Да и нужны ли они в глобальной войне? Для справки. Время подлета ракет до целей глобального конфликта от 5 до 45 минут. Так что держите автомат на вытянутых руках. Чтобы расплавленный металл не попортил казенную ))))

Voffkanet: Вообще-то у Европы тоже есть ракеты и ЯО, и Германия с Францией и Великоританией не будут ждать, пока их выжгут)

Опять 25: Дите, эти страны управляются США,как и Украина. Оборонительный блок НАТО в процессе обороны залез в Ливию, Афганистан, Ирак, Югославию, Сирию. Видимо, оттуда исходила опасность для США.Теперь в этих странах все хорошо. А Югославия вообще исчезла.

Voffkanet: Защитники "русского мира" залезли в Афганистан, Грузию, Молдавию, Украину, Сирию. Теперь в этих странах "все хорошо", а Сирия скоро вообще может исчезнуть.

Кирилл Багров: Он такой же "военный эксперт", как Ковтун "политолог". Абы чего ляпнуть.

Banderivets Vojin UPA: Россия может пыжиться сколько угодно… Но у нее просто меньше бабла и его нехватка просто вопрос времени

Zett3ett: Рим был беднее Карфагена… и что?))

Бубновый валет: В то героическое время, когда все самые светлые и прогрессивные силы украинского сообщества борются за доминирование украинского языка, вы тут черте что творите и пишите свои статьи на языке агрессора. Это какой-то сепаратизм! Ганьба!

Иван Мазепа: А в океане "Кузя" плавает на пердячем плаву!

Леопольд Быстров:[/i] "Кузя" хоть плавает, а ваш единственный "Сагайдачный" только вышел из ремонта и тут же опять сломался. Оказалось, деньги,выделенные на ремонт, распилили, хе-хе-хе…

best Виталий: Как лодка "Запор "великого флота поживает?

Сеня Кроликов: Молодец Олежек! Заслужил печеньку выворачиванием фактов наизнанку. Для кастрюль испорченный продукт самое то.

Леопольд Быстров: В вашем ВСУ все такие полковники тупые? Что это за дивизия в 150 тысяч человек? В состав 20 армии входят: мотострелковая дивизия, 1 мотострелковая дивизия, 1 уральско-львовская танковая бригада. Далее: ракетная бригада, артиллерийская бригада и бригада управления. 8 танковая армия действительно до конца еще не сформирована. Кроме того, уже в полной боевой готовности - 1 танковая армия. Туда входят такие прославленные соединения, как 4 Кантемировская и 2 Таманская. Все эти действия Россия предприняла в ответ на размещение НАТО четырех батальонов в Польше и Прибалтике. ТУ-160 у России не 4, а 16,ТУ-195 -66 штук,боеготовы 55 штук, почти все прошли модернизацию.

Aristax Nechipail: Я балдею! :-( Двое суток назад автора фигурально выражаясь "ткнули мордой и в " (с) М.И.Кутузов) и до сих пор эта дикая цифра (дивизия в 150 тысяч человек) не исправлена :-( А если погуглить "20 ОА", то можно многое узнать из истории этого прославленного гвардейского соединения и во времена ВОВ и в послевоенное время… И как она дважды входила в Прагу (в мае 1945 года, и в августе 1968 года) и многое другое…

Олег Жданов