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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки посетил космодром Восточный

30.05.2017 ЦАМТО 171 0
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Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов проверяет ход реконструкции объектов капстроительства в Хабаровске
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 29 мая. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки 29 мая прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме Восточный и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для "Ангары".

Замглавы военного ведомства также провел совещание с главой "Роскосмоса" Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса, на котором был проведен анализ хода работ на космодроме.

"Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд. руб. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году", – доложил представитель проектного института заместителю министра обороны РФ.

Также Тимур Иванов осмотрел "Комплекс эксплуатации районов падения", который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя.

Представители "Роскосмоса" сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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