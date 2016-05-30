Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки посетил космодром Восточный



Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов проверяет ход реконструкции объектов капстроительства в Хабаровске

Источник: МО РФ Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов проверяет ход реконструкции объектов капстроительства в ХабаровскеИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 29 мая. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки 29 мая прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме Восточный и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для "Ангары".

Замглавы военного ведомства также провел совещание с главой "Роскосмоса" Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса, на котором был проведен анализ хода работ на космодроме.

"Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд. руб. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году", – доложил представитель проектного института заместителю министра обороны РФ.

Также Тимур Иванов осмотрел "Комплекс эксплуатации районов падения", который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя.

Представители "Роскосмоса" сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.