Военная авиация РФ обеспечит посадку "Союза МС-03" в Казахстане 2 июня



Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз". Источник: Авиапанорама Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз". Источник: Авиапанорама

2 июня на Землю вернутся участники длительной экспедиции - российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт ЕКА Том Песке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Транспортная авиация Центрального военного округа (ЦВО) перебазирована в Казахстан для встречи экипажа Международной космической станции, приземление которого запланировано на 2 июня. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Транспортная авиация перебазирована в Казахстан для встречи космонавтов 2 июня. В поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03" примут участие более 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8, 3 самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково- эвакуационных машин повышенной проходимости", - отметил он.

Ранее сообщалось, что 2 июня на Землю вернутся участники длительной экспедиции МКС-50-51 - российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт ЕКА Том Песке.

Дежурство по обеспечению посадки космического корабля организовано в центре боевого управления объединения ВВС и ПВО в Екатеринбурге.