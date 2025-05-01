Подразделения спецназа ВВО получили на вооружение партию парашютных систем "Арбалет"



Российская парашютная система «Арбалет»

Источник: Военное обозрение Российская парашютная система «Арбалет»Источник: Военное обозрение

ЦАМТО, 25 мая. Подразделения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) получили на вооружение партию парашютных систем "Арбалет".

Парашютная система "Арбалет" типа "крыло" предназначена для десантирования в составе групп специального назначения парашютистов с комплектом необходимого вооружения и снаряжения, а также для выполнения учебно-тренировочных прыжков из самолетов и вертолетов различного типа, оборудованных для парашютного десантирования личного состава. "Арбалет" обеспечивает безопасное выполнение прыжков при полетной массе парашютиста со спецснаряжением до 150 кг.

"Арбалет" способен развивать горизонтальную скорость до 10 км/ч. Парашют обладает функцией триммирования передних свободных концов, что позволяет десантнику корректировать полет и выбирать наиболее удачные координаты для посадки. А особая форма купола основного и запасного парашютов гарантирует безопасное приземление военнослужащих с минимальным опытом прыжков.

Кроме того, помимо своего прямого предназначения парашют может использоваться в качестве при совершении марш-бросков после десантирования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.