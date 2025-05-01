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В "Вертолетах России" рассказали о планах по поставке Ка-52К для Минобороны

26.05.2017 РИА Новости 65 0
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Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фото
Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фото
Источник: © Фото : Виталий Кузьмин

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" намерен в 2019 году выйти на контракт с Минобороны РФ на поставку палубных вертолетов Ка-52К, сообщил журналистам в четверг в Москве гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Сейчас идут в войска поставки вертолетов Ка-52. По морской версии Ка-52 идут опытно-конструкторские работы. Мы надеемся в скором времени их завершить, получить литеру и в 2019 году выйти на контракт с министерством обороны на поставку этих машин", - сказал Богинский, который открыл в тот же день в российской столице международную вертолетную выставку HeliRussia.

На сегодняшний день вертолеты Ка-52 стоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом "Вертолёты России" и "Оборонпромом", ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин. Сообразность таких масштабных закупок "Аллигаторов" была подтверждена реальными боевыми действиями - как сообщали СМИ, с апреля 2016 года Ка-52 применялись против террористов в Сирии.
25.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Оборонпром
Проекты
2020-й год

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