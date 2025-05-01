Уралвагонзавод получил право на аттестацию испытательного оборудования для спецтехники



Уралвагонзавод

Источник: РИА Новости УралвагонзаводИсточник: РИА Новости

ЦАМТО, 25 мая. Уралвагонзавод, головное предприятие корпорации УВЗ, получил разрешение на осуществление аттестации испытательного оборудования, которое используется при оценке соответствия оборонной продукции.

Экспертное заключение выдано ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и действительно до 20 марта 2020 года.

Полученный документ позволяет Уралвагонзаводу самостоятельно осуществлять аттестацию испытательного оборудования, задействованного при оценке соответствия спецпродукции.

Как подчеркнул Александр Левин, главный метролог-начальник метрологической службы Уралвагонзавода, на данный момент работа по освидетельствованию и обследованию технического состояния заводского оборудования, попадающего в данную категорию, уже начата. По каждой единице будет сделано заключение о необходимости корректировки технической и конструкторской документации, проведения каких-либо модернизационных работ с применением современных средств измерения. Такие меры позволят исключить замечания по выпуску спецтехники.

Модернизация стендов будет проводиться в зависимости от сложности выполняемых ими работы. Замене на современную будет подлежать регистрирующая аппаратура, что позволит не только упростить проведение испытаний и работу с полученными данными, но и повысит их точность.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".