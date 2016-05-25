"Рособоронэкспорт": предметных переговоров с Филиппинами по поставкам вооружений пока нет



ОАО Рособоронэкспорт

Источник: nation-news.ru ОАО РособоронэкспортИсточник: nation-news.ru

Глава компании Александр Михеев отметил, что в свете атаки террористов на Филиппинах эту страну могут интересовать мобильные средства борьбы с террористами, стрелковое вооружение и боеприпасы

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 24 мая. /ТАСС/. Предметных переговоров о поставках на Филиппины российских вооружений пока не ведется, запрос филиппинской стороны на эту тему будет прорабатываться. Об этом заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Предметных переговоров пока не начиналось. Состоялся визит (президента Филиппин в РФ), появился запрос (на соответствующие поставки), будем рассматривать и совместно с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству при поступлении уже конкретных обращений мы будем прорабатывать вопрос с нашей промышленностью, с производителями, определять приоритеты, определять источники финансирования, определять некие сроки возможных поставок вооружений", - сказал Михеев.

По его словам, для этого также будет налажен контакт с потенциальными эксплуатантами - Министерствами обороны и внутренних дел, а также с полицией, "исходя из запросов наших коллег из Филиппин". "Пока идет в целом проработка этого вопроса, формируется облик взаимодействия", - заключил Михеев, напомнив, что ранее масштабного военно-технического сотрудничества у России с Филиппинами не было.

Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что в свете атаки террористов на Филиппинах эту страну могут интересовать мобильные средства борьбы с террористами, стрелковое вооружение, боеприпасы. "Обращаем внимание и на создание (системы) охраны критической инфраструктуры - это аэропорты, энергетические объекты, обеспечение безопасности жителей в городской обстановке. Это сейчас становится таким обязательным условием действий любых правительств и государств в сфере обеспечения безопасности своих жителей. Взрыв в Манчестере показывает, что эта угроза существует и более того, здесь на конференции отмечалось, что эта угроза расширяется и, конечно же, необходимо предприниматься усилия всем странам", - сказал Михеев в кулуарах проходящей в Завидово восьмой Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам Михеева, у "Рособоронэкспорта" достаточно большой объем предложений соответствующих технических средств и т.д. Отвечая на вопрос об объеме поставок российских вооружений за рубеж в текущем году, глава "Рособоронэкспорта" отметил, что работа идет в рамках утвержденных цифр. "Мы идем по графику", - сказал он.

Накануне на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил, что его страна рассчитывает на развитие военно-технического сотрудничества с Россией. "Наша страна нуждается в современных образцах вооружений", - заявил он. "У нас были определенные заказы в США, но сейчас там ситуация не очень гладкая", - уточнил Дутерте. "Нам нужно современное оружие, чтобы сражаться с ИГИЛ, чтобы сражаться с их подразделениями и группировками", - добавил он.