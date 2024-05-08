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В Санкт-Петербурге для ВМФ России спустят на воду новый маневренный рейдовый буксир проекта 90600

24.05.2017 ЦАМТО 419 0
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Буксир «РБ-366»
Спуск на воду буксира «РБ-366» проекта 90600
Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 23 мая. В Санкт-Петербурге состоится церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Рейдовые буксиры проекта 90600 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов, размывки льда.

Буксиры обладают такими качествами, как высокая маневренность, высокий уровень автоматизации и централизации управления, обеспечивающий безопасность и комфорт в ходе выполнения задач, надежность работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях, круговой обзор из ходовой рубки, низкие шумность и вибрация. На борту созданы комфортабельные помещения для работы и отдыха.
23.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
90600

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