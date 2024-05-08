В Санкт-Петербурге для ВМФ России спустят на воду новый маневренный рейдовый буксир проекта 90600



Спуск на воду буксира «РБ-366» проекта 90600

Источник: sdelanounas.ru Спуск на воду буксира «РБ-366» проекта 90600Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 23 мая. В Санкт-Петербурге состоится церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Рейдовые буксиры проекта 90600 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов, размывки льда.

Буксиры обладают такими качествами, как высокая маневренность, высокий уровень автоматизации и централизации управления, обеспечивающий безопасность и комфорт в ходе выполнения задач, надежность работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях, круговой обзор из ходовой рубки, низкие шумность и вибрация. На борту созданы комфортабельные помещения для работы и отдыха.