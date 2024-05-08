В Санкт-Петербурге для ВМФ России спустят на воду новый маневренный рейдовый буксир проекта 90600
|
|
Спуск на воду буксира «РБ-366» проекта 90600
Источник: sdelanounas.ru
ЦАМТО, 23 мая. В Санкт-Петербурге состоится церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Рейдовые буксиры проекта 90600 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов, размывки льда.
Буксиры обладают такими качествами, как высокая маневренность, высокий уровень автоматизации и централизации управления, обеспечивающий безопасность и комфорт в ходе выполнения задач, надежность работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях, круговой обзор из ходовой рубки, низкие шумность и вибрация. На борту созданы комфортабельные помещения для работы и отдыха.
|
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.05.2017 Новый буксир, построенный для Каспийской флотилии, отправился из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования
14.12.2016 Российские военные моряки создадут 3D-модель морского дна
24.11.2016 Каспийскую флотилию пополнят двумя новыми буксирами в декабре
01.11.2016 Каспийская флотилия до конца этого года получит два новых буксира
26.09.2016 Поправим псевдоэкспертные расчеты
06.01.2015 Завод "Пелла" завершил постройку для ВМФ России серии судов проекта 03180
05.12.2014 Для Балтийского флота построен новый рейдовый буксир «РБ-413»
13.02.2014 На новом буксире Балтийского флота поднят флаг вспомогательного флота ВМФ России