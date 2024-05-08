У Ка-226Т и FGFA одинаковые проблемы
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Вертолет Ка-226Т
Источник: Вертолеты России
Стоимость производства построенной для Индии первой партии из 60 легких вертолетов общего назначения Ка-226Т будет в 2,5 раза выше, чем для российских операторов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Mail Today (23 мая).
До сих пор не решены вопросы по цене вертолета и стоимости передачи технологий, в то время как Индия срочно нуждается в замене парка устаревших легких вертолетов Cheetah и Chetak. Новые вертолеты должны активно эксплуатироваться в таких высокогорных районах как Сиачен и Ладакх.
По индийско-российскому межправительственному соглашению, первые 60 машин будут построены в России, остальные 140 единиц будут изготовлены на совместном предприятии, организованном компанией "Камов" и индийской авиастроительной группой HAL в сотрудничестве с национальным частным сектором. Проблемы при заключении контракта могут быть обсуждены во время предстоящего визита в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди.
"Мы очень ясно дали понять россиянам, что желаем получить все технологии этой машины с тем, чтобы мы могли в будущем сами строить их", сообщил сотрудник министерства обороны Индии. Проблема цены и передачи технологий до сих пор тормозят заключение полномасштабного контракта по истребителю пятого поколения FGFA, а программа создания среднего транспортного самолета МТА была вовсе закрыта. Индийцы заявляют, что причиной этих задержек и срывов являются "внезапные и непомерные требования России по стоимости контрактов".
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23.05.2017
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