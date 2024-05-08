"Вертолеты России" готовы произвести для Белоруссии ударные вертолеты, если будет запрос
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Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016
Источник: Александр Мишин / russianplanes.net
В холдинге заявили, что готовы в случае необходимости сделать это в максимально сжатые сроки
МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готов произвести для Белоруссии ударные вертолеты в максимально сжатые сроки, если будет соответствующий запрос. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга.
"В настоящее время контрактные документы на поставку минобороны Белоруссии ударных вертолетов не подписаны. В случае, если наши белорусские партнеры будут заинтересованы в закупке таких вертолетов, холдинг "Вертолеты России" готов обеспечить их производство в максимально сжатые сроки", - сказали в холдинге.
Там также сообщили, что на проходящей в Минске оборонной выставке "Милекс-2017" участники и гости ознакомились с ударным вертолетом Ми-28НЭ и легким многоцелевым Ка-226Т, которые были размещены на объединенном стенде АО "Рособоронэкспорт" и АО "Вертолеты России". Также на статической экспозиции был представлен один из новых вертолетов Ми-8МТВ-5, переданных минобороны Белоруссии в рамках контракта, исполненного в 2016-2017 годах.
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23.05.2017
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