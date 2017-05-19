ОАК и IHS Markit начинают сотрудничество в области больших данных



Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 19 мая. Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации начинают участие в проекте по созданию и обмену данными с ведущей международной компанией IHS Markit.

Работа в области больших данных позволит российским инженерам получить доступ к массиву информации по различным дисциплинам и консультациям ведущих международных экспертов, – со временем – учитывать в работе статьи по материалам и аэрокосмосу ведущих российских ученых.

"Для успешного проектирования современной авиационной техники необходимо развивать интеграцию с ведущими мировыми компаниями и исследовательскими организациями. Значительная часть рабочего времени современный инженер тратит на поиск уже готовой информации. Мы надеемся, что сотрудничество с IHS не только облегчит доступ к ключевым статьям по актуальным данным, алгоритмам расчетов, но также со временем откроет некоторые наработки российских исследователей для иностранных коллег", – отметил генеральный конструктор, вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков.

В первом семинаре IHS, посвященном методам расчетов основных инженерно-технических дисциплин – аэродинамике, авиационному шуму, композиционным материалам, авиационным конструкциям, прочности, – приняли участие около 200 инженеров ОАК, а также ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Считаем организацию семинаров по ESDU в России важным шагом в выстраивании рабочих контактов на уровне руководства и специалистов IHS Markit и ОАК. Мы видим большие возможности применения наших технологий также в самых разных отраслях, в том числе, в послепродажной поддержке летного парка, разработке новых продуктов, а также в научно-техническом сотрудничестве", – подчеркнул региональный менеджер IHS Markit E&PD Эдуард Чередник.

Организация ESDU была основана в 1940 на базе Технического департамента Королевского общества аэронавтике Великобритании. Членами экспертных комитетов являются сотрудники более чем 120 международных, национальных, публичных компаний и организаций (FAA, Boeing, Rolls Royce, Airbus).

База данных IHS содержит статьи ведущих мировых специалистов по всем направлениям аэродинамки и материаловедения, алгоритмы расчетов, в ходе работы конструкторы также получают возможность он-лайн консультаций с ведущими мировыми экспертами. Расчеты, сделанные по методикам ESDU, признаются во всем мире и облегчают прохождение международной сертификации авиационной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".