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Зачем U-2 появился на Аляске?

22.05.2017 Военный паритет 114 0
Разделы: Авиация
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U-2 Dragon Lady
Взлет самолета U-2 Dragon Lady во время учений Northern Edge 17, 8 мая 2017
Источник: U.S. Air Force/Staff Sgt. Jeffrey Schultze

Впервые на учениях Northern Edge 17 на Аляске (США) появился высотный разведывательный самолет U-2 Dragon Lady, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (19 мая).

Самолет из состава 9-го разведывательного крыла ВВС США (база Билл, Калифорния) прибыл на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон и был продемонстрирован местной общественности. Аляска является местом совместных маневров Northern Edge 17 вооруженных сил США, здесь располагаются около 6 тыс военных и 200 самолетов, на побережье появляются корабли ВМС.

В течение двухнедельных маневров U-2 тестировал новую технологию по взаимодействию с истребителями четвертого и пятого поколений. Во время учений на аляскинской базе размещались 130 военнослужащих 9-го авиакрыла.

Посадка самолета U-2 Dragon Lady во время учений Northern Edge 17, 8 мая 2017
Источник: U.S. Air Force/Staff Sgt. Jeffrey Schultze
21.05.2017
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принадлежат Военный паритет
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США

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