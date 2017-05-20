Тревожный "Улей"



Комплекс "Улей"

Источник: vpk-news.ru Комплекс "Улей"Источник: vpk-news.ru

На кораблях появятся посты мониторинга личного состава

Уникальный комплекс распознавания и контроля передачи информации позволяет отслеживать обмены данными между военнослужащими, показывать местонахождение бойцов, подавать сигнал тревоги. Вероятность несанкционированного проникновения на объект, оснащенный этим комплексом, не превышает тысячной доли процента.

Комплект средств контроля доступа (КСКД) "Улей 1М", представленный на форуме "Армия-2016", заинтересовал МО РФ, готовится проект приказа Министра обороны о принятии КСКД на снабжение Вооруженных Сил РФ в установленном порядке.

Пока вся информация о системе держится в строжайшем секрете, но "Военно-промышленному курьеру" стало известно назначение и функционал КСКД. "Улей 1М" позволяет решать следующие задачи:

- контроль местонахождения личного состава, приписанного к кораблю (в т.ч. вне его);

- беспроводная синхронизация данных между мобильными считывателями, между любым из них и пультом управления;

- контроль времени прохода личного состава.

Возможно, "Улей 1М" будет также фиксировать исходящие сигналы всех мобильных устройств в зоне своего действия и оповещать об этом оператора поста мониторинга.

Отличительные особенности КСКД: быстрое развертывание, компактность в собранном состоянии, мобильность. Конструктивно он состоит из поста мониторинга и линейной части.

Пост мониторинга представляет собой ноутбук (мобильный пульт управления) для приема, обработки и хранения информации, полученной с оборудования линейной части комплекта (мобильные считыватели), отображение ее в реальном масштабе времени. Линейная часть – совокупность устройств, обеспечивающих получение и передачу информации.

При попытке несанкционированного доступа на корабль мобильный считыватель выдает звуковой сигнал, на экране высвечивается строка "Незарегистрированный пропуск" и появляется красное окно "ТРЕВОГА".

При попытке нескольких человек воспользоваться одной бесконтактной картой, извещатель СТС-104Б формирует отчет об этом и отправляет его на пост мониторинга, оповещая оператора о тревоге звуковым сигналом и визуальным отображением.

Любой гаджет несет угрозу раскрытия гостайны. На режимных предприятиях сотрудники сдают мобильные устройства при входе. Но в армии офицеры и даже срочники вовсю пользуются смартфонами во время непосредственного нахождения на службе. Открываешь "Инстаграмм" или "Вконтаке" и натыкаешься на массу фото из расположения частей, с учений, с техникой, на фоне которой бойцы делают селфи, одновременно выкладывая посты, демаскирующие тот или иной объект. Яркий пример – случай на "Адмирале Кузнецове" у берегов Сирии, когда парочка матросов-нарциссов выложила кадр с палубы корабля и сделала пост в соцсети. О чем они думали? Уж точно не о Родине, своем долге и военной тайне.

ПО, работающее на платформах "Андроид" и iOS, создается за пределами РФ, а именно в США и Китае – в первую очередь, а также в Англии, Германии, Индии, Канаде, на Тайване и в Южной Корее. Эти страны и осуществляют контроль своих систем.

Техника, блокирующая или хотя бы контролирующая передачу любых данных с военных объектов по открытым каналам, давно должна была появиться в Вооруженных Силах.

Состав комплекса

Наименование Количество Мобильный считыватель, шт. * Мобильный пульт управления «Улей 1 М», шт. 1 Точка доступа, шт. 1 Извещатель СТС-104Б, шт. * Бесконтактная карта-1, шт. 70 Бесконтактная карта-2, шт. 150 Бесконтактная карта-3, шт. 250 Бесконтактная карта, шт. 30 Комплект ЗИП-О, к-т. 1 Комплект рюкзака, к-т. 1 Транспортировочный кейс, шт. 1 КСКД Улей 1 М. Бюро пропусков, к-т. ** Примечания 1 Количество составных частей, отмеченных знаком «*» определяются договором на поставку. 2 Составные части комплекта, отмеченные знаком «**» поставляются по отдельному договору.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение Частота радиоканала, ГГц 2,4 Вероятность несанкционированного доступа, не более 0,00001 Количество субъектов доступа, обслуживаемых комплектом, не менее, шт. 3000 (10000 по спецзаказу) Поддержка фотографических данных субъектов Да Автоматическое отображение всех обнаруженных людей, их местоположение и информация о них Да Световая и звуковая индикации при идентификации незарегистрированного пользователя Да Срок хранения информации о событиях КСКД, не менее, дней 30 Установленное ПО на ноутбуке СПО«Улей 1 М»; ОС Astra Linux Special Edition Срок службы изделия, лет 7 Температурный диапазон работы комплекта, °C от – 20 до + 50

Станислав Сторожев