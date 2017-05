США планируют поставить Афганистану 159 вертолетов UH-60A Black Hawk

Как сообщило 17 мая 2017 года американское издание "MilitaryTimes" в статье Shawn Snow, Mackenzie Wolf "US to provide Afghanistan with up to 159 Black Hawks to help break "stalemate", США в рамках обсуждаемой программы Afghan Aviation Transition Plan (AATP) планируют поставить ВВС Афганистана из наличия американской армейской авиации 159 модернизированных многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A Black Hawk для замены наличного парка ранее приобретенных для Афганистана в России вертолетов Ми-17В-5. Хотя окончательно план поставки Афганистану вертолетов UH-60A пока не утвержден, но он близок к одобрению и уже начата подготовка к его реализации.

Вертолеты Sikorsky UH-60A Black Hawk армейской авиации США в Афганистане. На переднем плане медицинский эвакуационный вертолет с номером 88-26050 из состава роты "С" 3-го батальона 82-го полка армейской авиации авиационной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии. Таринкот, октябрь 2009 года (с) Aircraft throughout the years

Представитель министерства обороны США сообщил изданию, что на 2017 год США предварительно выделили 814 млн долл для поддержки ВВС Афганистана, и этих средств может быть достаточно на ремонт, модернизацию и подготовку первых 53 вертолетов UH-60A для Афганистана. В дальнейшем по ААТР предусматривается выделение дополнительных средств для поставки примерно 30 вертолетов в год. Фактические поставки ВВС Афганистана могут быть начаты в течении 21 месяца, при этом первые четыре UH-60A могут быть доставлены в Афганистан уже осенью 2017 года для подготовки афганского личного состава.

Ранее на средства американскогоф инансирования через АО "Рособоронэкспорт" для ВВС Афганистана в России были закуплены 63 вертолета Ми-17В-5 новой постройки, однако парк этих вертолетов сокращается из-за боевых потерь, аварий, физического износа и неквалифицированного обслуживания афганским составом. Так, в декабре 2016 года командущий 207-м корпусом афганской армии генерал Моджахеддин Гора погиб в результате катастрофы вертолета Ми-17, вызванной, согласно официальному заключению, неправильным техническим обслуживанием. На ноябрь 2016 года в ВВС Афганистана оставалось 47 "новых" вертолетов Ми-17, а на апрель 2017 года - 46, из которых 18 были в нелетном состоянии как ввиду выхода из строя, так и прохождения планового ремонта (номинально общее количество вертолетов семейства Ми-8/17 всех модификаций в ВВС Афганистана составляет 78). Поскольку серьезные формы обслуживания и ремонта Ми-17 производятся за пределами Афганистана, вынуждая надолго выводить машины из эксплуатации, это и дальше сокращает численность их парка, и, как ожидается, к середине 2018 года она может упасть до критически низкого уровня, когда летными могут вообще не остаться ни одного вертолета. На апрель 2017 года ВВС Афганистана располагали 68 летчиками для Ми-17, но 35 из них были инструкторами, не принимавшими участие в боевых действиях на регулярной основе.

Представители министерства обороны США утверждают, что переучивание летчика Ми-17 на UH-60A займет всего 12 недель, а подготовка нового летчика "с нуля" - от 9 до 13 месяцев, в зависимости от начального уровня знания английского языка курсантом. Наличие 35 афганских летчиков-инструкторов теоретически дает возможность подготовить до 100 новых летчиков UH-60A в течении года.

Ожижается, что Афганистану будут передаваться вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов из состава армейской авиации США, которые при этом будут модернизированы в вариант UH-60A+, включая, в частности, установку новых более мощных двигателей - предположительно, типа General Electric T700-GE-701C, которые используются на вертолетах версий UH-60L/M.

Идея замены Ми-17 в афганских ВВС на UH-60A встречает многочисленную критику как в самих США, так и среди афганских военных. Отмечается, что с учетом того, что афганский личный состав с трудом справляется с обслуживанием Ми-17, обслуживание вертолетов другого типа западного производства может составить для него еще большую проблему. Стоимость обслуживания также возрастет еще более.

Вертолет Ми-17В-5 является более грузоподъемным, поднимая в афганских условиях до 9000 фунтов полезной нагрузки и имея удобную широкую кормовую грузовую дверь или рампу. UH-60A+ будет способен принимать лишь 2300 фунтов груза, и имеет лишь бортовые двери. Кроме того, вертолеты Ми-17 оснащены вооружением, прежде всего в виде 57-мм и 80-мм НАР, и активно используются в Афганистане в качестве ударных машин. В течении 2016 года вертолеты Ми-17 ВВС Афганистана применяли вооружение 623 раза - почти столько же, сколько считающийся основным ударным вертолетом афганской авиации MD Helicopters MD-530F (662 раза). В период с 1 июня по 30 ноября 2016 года вертолеты Ми-17 выполнили более 80 процентов всех действий ВВС Афганистана по непосредственной авиационной поддержке афганских войск, согласно отчету Пентагона. UH-60A штатно не оснащен ударным вооружением, хотя сейчас заявляется, что "до 60 вертолетов". планируемых к поставке Афганистану, будут дополнительно оснашены вооружением, включая пусковые установки НАР, и, даже, возможно, управляемых ракет.

Помимо 159 вертолетов UH-60A, американской сторонйо планируется дополнительная поставка Афганистану 30 легких боевых вертолетов MD-530F Cayuse Warrior, еще шести турбовинтовых легких штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano и пяти легких вооруженных разведывательно-ударных самолетов Cessna AC-208 Combat Caravan.