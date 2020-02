США втрое сократили количество планируемых к передаче Афганистану вертолетов UH-60A

Как сообщила американская газета "Military Times" в материале Shawn Snow "US cuts number of Black Hawks to Afghanistan by two-thirds" , министерство обороны США приняло решение в три раза сократить количество передаваемых ВВС Афганистана многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A+ Black Hawk - со 159 единиц до всего 53 машин.

Переданный США многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60A+ Black Hawk ВВС Афганистана, 08.12.2018 (с) Clayton Cupit / ВВС США

Информация об этом содержится в направленном в Конгресс США министерством обороны США в декабре 2019 года отчете "Enhancing Security and Stability of Afghanistan" ("Повышение безопасности и стабильности в Афганистане" - текст ). В отчете не приводятся причины этого решения. Неофициально американские комментаторы предполагают, что причинами являются трудности для ВВС Афганистана эксплуатации такого количества американских вертолетов без серьезного увеличения численности американских специалистов - на что США не хотят идти.

Также, согласно тому же документу, планируется сократить количество планируемых к передаче ВВС Афганистана легких разведывательно-ударных самолетов Cessna AC-208 Combat Caravan (Eliminator) с 32 до 10 самолетов (самолеты этого типа оснащены управляемыми ракетами Hellfire и APKWS, а также с помощью лазерных целеуказателей МХ-15 обеспечивают применение оружия с лазерной системой наведения летательными аппаратами других типов).

В то же время в указанном отчете сообщается о планах поставки вооруженным силам Афганистана американских военно-транспортных вертолетов Boeing СН-47 Chinook (согласно неофициальным сообщениям американских СМИ, речь идет о 10-15 вертолетах, причем наиболее вероятно это будут вертолеты CH-47D из наличия армейской авиации США, передаваемые в счет военной помощи).

"Министерство обороны постоянно работает со своими афганскими партнерами над переоценкой оперативных требований и со временем корректирует их", - заявил в письменном интервью газете "Military Times" представитель министерства обороны США полковник Томас Кэмпбелл.

По данным отчета министерства обороны США, на декабрь 2019 года ВВС Афганистана имели 206 самолетов и вертолетов (в том числе 163 способных к полетам) - в том числе 25 легких штурмовиков A-29 Super Tucano,10 самолетов АС-2018, 45 уже поставленных вертолетов UH-60+, 49 легких вертолетов MD 530F и 45 вертолетов Ми-17 (из последних исправны были 23). Еще 30 вертолетов Ми-17, согласно другим американским источникам, находились в составе авиационного крыла специальных операций (Special Mission Wing - SMW) вооруженных сил Афганистана.

Согласно отчету, к концу 2023 года по прежнему предполагается полная замена состоящих на вооружении авиационного крыла специальных операций SMW вооруженных сил Афганистана вертолетов Ми-17В-5 российского производства на вертолеты американского производства, включая UH-60+ и транспортные СН-47 Chinook. Однако вопрос о судьбе прежде также предполагавшихся к полной замене вертолетов Ми-17 в составе ВВС Афганистана в свете объявленных планов сокращения втрое поставок UH-60A+ теперь остается открытым.

Напомним, что с 2017 года США реализуют программу Afghan Aviation Transition Plan (AATP), изначально предполагавшую передачу Афганистану к 2024 году для замены парка российских вертолетов Ми-17 в счет военной помощи 119 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A+ Black Hawk, а в дальнейшем еще 40 - то есть суммарно 159. В том числе из них 58 вертолетов должны были быть поставлены в вооруженном варианте, обозначаемом UH-60FFF - однако теперь статус предполагаемых поставок UH-60FFF неясен.

Афганистану передаются вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов из состава армейской авиации США, которые при этом модернизируются в вариант UH-60A+, включая, в частности, установку новых более мощных двигателей General Electric T700-GE-701C, которые используются на вертолетах версий UH-60L/M.