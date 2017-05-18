Сверхлёгкая карбоновая ракета готова к старту



Сверхлёгкая карбоновая ракета

Источник: www.popmech.ru Сверхлёгкая карбоновая ракетаИсточник: www.popmech.ru

Новозеландская аэрокосмическая компания Rocket Lab намерена осуществить первый запуск сверхлёгкой ракеты-носителя Electron уже на следующей неделе.

Сверхлёгкая двухступенчатая ракета-носитель Electron изготовлена из композитных материалов с широким использованием углеродного волокна и предназначена для выведения на орбиту коммерческих наноспутников Cubesat. При стартовой массе в 12550 килограммов ракета рассчитана на полезную нагрузку до 225 килограммов. Её первая ступень оснащена девятью жидкостными двигателями собственного производства. Вторая ступень оборудована одним двигателем с увеличенным соплом. Electron позволяет монтировать полезную нагрузку в обтекателе на предприятиях заказчика, отдельно от ракеты.

Сверхлёгкая карбоновая ракета Источник: www.popmech.ru

Тестовый запуск Electron был запланирован на лето прошлого года, затем был перенесён на осень. Лишь в декабре Rocket Lab успешно провела огневые тесты обеих ступеней ракеты, после чего стало известно, что частная аэрокосмическая компания Moon Express намерена использовать Electron для доставки космического аппарата MX-1E на поверхность Луны. Запуск будет произведён со стартовой площадки на Северном острове в Новой Зеландии.

Временное окно первого запуска сверхлёгкой ракеты составит десять дней и откроется 21 мая в 20:00 по московскому времени. Electron будет выведена на низкую опорную орбиту без полезной нагрузки, но с оборудованием для сбора телеметрии. При успешном запуске Rocket Lab планирует отправлять карбоновые ракеты на орбиту ежеквартально с наноспутниками Cubesat на борту: четыре спутника класса 1U, десять 3U, четыре 6U и два 12U за один запуск.

Стоимость одного запуска сверхлёгкой двухступенчатой ракеты-носителя Electron новозеландцы оценивают всего в 5,5 миллиона долларов. Для сравнения, запуск одной ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX обходится на порядок дороже — в 60 миллионов долларов.

Александр Пономарёв