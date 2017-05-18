Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сверхлёгкая карбоновая ракета готова к старту

22.05.2017 Популярная механика 168 0
0
Понравилась новость?
 +1
Карбоновая ракета
Сверхлёгкая карбоновая ракета
Источник: www.popmech.ru

Новозеландская аэрокосмическая компания Rocket Lab намерена осуществить первый запуск сверхлёгкой ракеты-носителя Electron уже на следующей неделе.


Сверхлёгкая двухступенчатая ракета-носитель Electron изготовлена из композитных материалов с широким использованием углеродного волокна и предназначена для выведения на орбиту коммерческих наноспутников Cubesat. При стартовой массе в 12550 килограммов ракета рассчитана на полезную нагрузку до 225 килограммов. Её первая ступень оснащена девятью жидкостными двигателями собственного производства. Вторая ступень оборудована одним двигателем с увеличенным соплом. Electron позволяет монтировать полезную нагрузку в обтекателе на предприятиях заказчика, отдельно от ракеты.


Сверхлёгкая карбоновая ракета
Источник: www.popmech.ru

Тестовый запуск Electron был запланирован на лето прошлого года, затем был перенесён на осень. Лишь в декабре Rocket Lab успешно провела огневые тесты обеих ступеней ракеты, после чего стало известно, что частная аэрокосмическая компания Moon Express намерена использовать Electron для доставки космического аппарата MX-1E на поверхность Луны. Запуск будет произведён со стартовой площадки на Северном острове в Новой Зеландии.


Временное окно первого запуска сверхлёгкой ракеты составит десять дней и откроется 21 мая в 20:00 по московскому времени. Electron будет выведена на низкую опорную орбиту без полезной нагрузки, но с оборудованием для сбора телеметрии. При успешном запуске Rocket Lab планирует отправлять карбоновые ракеты на орбиту ежеквартально с наноспутниками Cubesat на борту: четыре спутника класса 1U, десять 3U, четыре 6U и два 12U за один запуск.


Стоимость одного запуска сверхлёгкой двухступенчатой ракеты-носителя Electron новозеландцы оценивают всего в 5,5 миллиона долларов. Для сравнения, запуск одной ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX обходится на порядок дороже — в 60 миллионов долларов.


Александр Пономарёв
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Популярная механика
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Луна
Наноиндустрия

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 07:55
  • 38
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 22.05 07:40
  • 1
Создан "прототип" жидкого Терминатора
  • 22.05 07:28
  • 27
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 22.05 07:22
  • 1
Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
  • 22.05 07:00
  • 1
Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия
  • 22.05 06:37
  • 41
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 22.05 05:25
  • 27
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 22.05 05:11
  • 2
Ядерный психоз крепчает
  • 22.05 03:38
  • 12
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
  • 21.05 23:45
  • 23
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 21.05 23:36
  • 9
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 21.05 21:59
  • 25
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 21.05 21:22
  • 11
Х-55 нашли новое применение
  • 21.05 21:18
  • 4
Гонки за вертикалью
  • 21.05 21:00
  • 15
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
другие обсуждаемые темы