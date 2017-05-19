Бразилия задумалась над покупкой у России комплекса "Панцирь-С1"



Зенитный комплекс "Панцирь-М"

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС Зенитный комплекс "Панцирь-М"Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Бразилия может купить у России зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук. Об этом в пятницу, 19 мая, передает "Интерфакс".

"Бразильская сторона заявляет о том, что политическое решение по данному вопросу имеется. Бразильские специалисты неоднократно посещали предприятие — изготовитель упомянутой продукции военного назначения и получили подробную информацию о тактико-технических характеристиках комплекса и его возможностях", — сообщил Пунчук, отметив, что переговоры продолжаются.

В России надеются на практическую реализацию данного проекта, добавил замглавы ФСВТС.

В октябре 2015 года стало известно, что Бразилия не будет покупать "Панцири". За месяц до этого посол страны в Москве Жозе Антонио Валлима Геррейро заявлял, что в бюджете будут выделены средства на покупку российского вооружения.

Заключение контракта на закупку ЗРПК "Панцирь-С1" было анонсировано еще несколько лет назад и постоянно откладывалось. Первоначально Бразилия намеревалась приобрести эти комплексы для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2014 года. После этого использовать "Панцири" предполагалось в антитеррористических целях во время летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и некоторых других городах Бразилии.

ЗРПК "Панцирь-С1" создан в тульском КБ приборостроения. Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами, он предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет). В настоящее время комплекс состоит на вооружении в России, ОАЭ, Сирии, Ираке и Алжире.