Космические войска с ноября отследили вывод на орбиты более 280 спутников
|
|
Военнослужащая на командном пункте
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты Космических войск ВКС России за зимний период обучения (с ноября по апрель) отследили вывод на орбиты более 280 спутников, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Специалисты главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС осуществили контроль за выводом на орбиты более 280 космических аппаратов и прекращением баллистического существования около 70 космических объектов, а также выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - пояснили в министерстве.
Как сообщалось ранее, средства главного центра предупреждения о ракетном нападении за время зимнего периода обучения также обнаружили более 10 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения.
"Особое внимание специалисты главного центра разведки космической обстановки уделяли контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", - подчеркнули в Минобороны РФ.
|
19.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 Насколько сильна Россия? (FTD Facts, Канада)
22.05.2017 "Томагавки" уже нацелены на Россию
22.05.2017 Безопасность страны в условиях слома существующего миропорядка
22.05.2017 Армия рвется в технологические лидеры
22.05.2017 Ядерный психоз крепчает
22.05.2017 Какой автомат будет принят на вооружение
22.05.2017 Вашингтон готовит новую ловушку для Москвы
22.05.2017 Ким Чен Ын запустил НЛО