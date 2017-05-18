Ракеты Patriot в Балтии? (Latvijas Avize, Латвия)



Американский зенитный ракетный комплекс Patriot во время совместных учений с польскими военными

Источник: © AP Photo, Czarek Sokolowski Американский зенитный ракетный комплекс Patriot во время совместных учений с польскими военнымиИсточник: © AP Photo, Czarek Sokolowski

Вооруженные силы США рассматривают возможность временного размещения в Балтии батареи ракет противовоздушной обороны Patriot, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в армии США.

Это необходимо и для укрепления способностей сил союзников, и для выполнения функций сдерживания агрессии, потому что осенью ожидаются широкомасштабные российско-белорусские учения "Запад-2017". В отношении этих учений министр обороны Литвы Раймондас Кароблис высказался, что в этом году в ходе их проведения будет имитироваться нападение на НАТО. "Это не для оборонительной ситуации, возможно, это имитация нападения на НАТО, конкретно: на страны Балтии и, возможно, на Польшу. Да, об этом свидетельствуют разведывательные данные - наши и союзников", - сказал руководитель военного ведомства Литвы.

AFP о возможном размещении ракет и военных учениях НАТО в Литве информирует, ссылаясь на источники в Вооруженных силах США. Сообщение появилось в то время, когда в Литве находился министр обороны США Джеймс Мэттис. LA задала вопрос о возможном размещении ракет Patriot посольству США в Риге. Письменный ответ был неконкретным, и это может указывать на то, что такие планы действительно рассматриваются. "В начале июля армия США в Европе и ее партнеры по коалиции НАТО проведут широкомасштабные учения противовоздушной обороны по всей Европе с участием многих государств-членов альянса, включая Литву. Цель этих ежегодных и регулярных учений - укрепление способностей взаимодействия между союзниками по НАТО", - ответил отдел посольства США по прессе и культуре. Напомним, что вблизи стран Балтии Россия в своем Западном военном округе дислоцировала системы противовоздушных ракет С-300 и С-400, которые так же, как и американские Patriot, можно легко перемещать.

Позитивно возможное размещение ракетных комплексов Patriot в Латвии оценивает бывший министр обороны, депутат Европейского парламента Артис Пабрикс, который в свое время призывал союзников предпринять такой шаг. "Сейчас понимание в стране относительно нужд обороны улучшилось. Помню, как в бытность министром обороны мне приходилось бороться за каждые 100 000 евро, в парламенте не было понимания, и у экс-президента Андриса Берзиньша его не было", - отметил Пабрикс. Он пояснил, что противовоздушная оборона сейчас именно тот пункт, на который необходимо сделать акцент.

Госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс на гипотетический вопрос о том, сколько будет стоить система противовоздушной обороны среднего радиуса вокруг Риги, ответил, что сумма около 150 миллионов евро. В настоящее время дивизион противовоздушной обороны действует на авиабазе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде. В Рижском гарнизоне основной 17-й батальон ополчения является батальоном противовоздушной обороны, он дислоцирован недалеко от аэропорта "Рига". До октября будущего года в Латгале будет создано подразделение профессиональной военной службы со способностями противовоздушной обороны.

"Мы сейчас не можем себе позволить ракетные комплексы Patriot, их не может позволить себе ни одна из стран Балтии, поэтому я буду очень рад, если наши союзники разместят их у нас. Военные учения "Запад-2017" - это серьезная причина для укрепления способностей сдерживания агрессии", - считает Пабрикс. Сейчас Латвии для сферы противовоздушной обороны необходимо приобрести, по меньшей мере, ракетные системы Stinger, что наше государство может себе позволить.

Россия на сообщения о ракетах Patriot в Балтии отреагировала агрессивно. Один из примеров этого - опубликованная пропагандистским каналом Министерства обороны России "Звезда" дезинформационная новость о том, что страны Балтии станут ядерными государствами и получат возможности использовать американское ядерное оружие. Для таких утверждений нет оснований. "Звезда" цитирует заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, который сетует на нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.

Пабрикс напомнил, что в НАТО есть три ядерные державы - США, Соединенное Королевство и Франция. 5-й параграф договора НАТО предусматривает применение в оборонительных целях, в том числе и ядерного оружия, однако решение в такой теоретической ситуации будут принимать ядерные державы, а не другие страны-члены альянса, в которых такое оружие размещено.

Гиртс Викманис (irts Vikmanis)