Dauria Aerospace в ближайшее время начнет летные испытания спутников для «Роскосмоса»



Dauria Aerospace Спутник DX-1, созданный компанией Даурия Аэроспейс

Источник: Даурия Аэроспейс Dauria Aerospace Спутник DX-1, созданный компанией Даурия АэроспейсИсточник: Даурия Аэроспейс

Российская частная космическая компания Dauria Aerospace в ближайшие месяцы приступит к летным испытаниям двух спутников МКА-Н, разработанных для госкорпорации «Роскосмос», сообщили в компании.

«"Даурия Аэроспейс" готовится в ближайшие месяцы начать летные испытания двух наноспутников МКА-Н, разработанных по заказу "Роскосмоса"», — говорится в сообщении на странице Dauria Aerospace в Facebook.

Кроме того, компания планирует во второй половине 2017 года начать сборку летного образца спутника Auriga, создаваемого при участии Фонда «Сколково» и «ВЭБ Инновации». «Обе модели этих космических аппаратов малые и предназначены для съемки Земли, хотя конструкцией и возможностями они сильно отличаются», — говорится в сообщении.

Два космических аппарата МКА-Н по стандарту CubeSat имеют полезную нагрузку в виде аппаратуры дистанционного зондирования Земли в трех спектральных диапазонах с разрешением 10–50 метров и возможностью высокоскоростной передачи целевой информации.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы рассматривает исковое заявление госкорпорации «Роскосмос» к Dauria Aerospace о выплате неустойки за срыв сроков выполнения госконтракта. Сумма неустойки по 3-му и 4-му этапам работ составила 16,5 млн рублей. Суд вернул ответчику встречный иск на 13,2 млн рублей.