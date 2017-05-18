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Dauria Aerospace в ближайшее время начнет летные испытания спутников для «Роскосмоса»

19.05.2017 RNS 78 0
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Спутник DX-1
Dauria Aerospace Спутник DX-1, созданный компанией Даурия Аэроспейс
Источник: Даурия Аэроспейс

Российская частная космическая компания Dauria Aerospace в ближайшие месяцы приступит к летным испытаниям двух спутников МКА-Н, разработанных для госкорпорации «Роскосмос», сообщили в компании.


«"Даурия Аэроспейс" готовится в ближайшие месяцы начать летные испытания двух наноспутников МКА-Н, разработанных по заказу "Роскосмоса"», — говорится в сообщении на странице Dauria Aerospace в Facebook.


Кроме того, компания планирует во второй половине 2017 года начать сборку летного образца спутника Auriga, создаваемого при участии Фонда «Сколково» и «ВЭБ Инновации». «Обе модели этих космических аппаратов малые и предназначены для съемки Земли, хотя конструкцией и возможностями они сильно отличаются», — говорится в сообщении.


Два космических аппарата МКА-Н по стандарту CubeSat имеют полезную нагрузку в виде аппаратуры дистанционного зондирования Земли в трех спектральных диапазонах с разрешением 10–50 метров и возможностью высокоскоростной передачи целевой информации.


Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы рассматривает исковое заявление госкорпорации «Роскосмос» к Dauria Aerospace о выплате неустойки за срыв сроков выполнения госконтракта. Сумма неустойки по 3-му и 4-му этапам работ составила 16,5 млн рублей. Суд вернул ответчику встречный иск на 13,2 млн рублей.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Dauria Aerospace
Роскосмос
СКОЛКОВО
Проекты
Наноиндустрия

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