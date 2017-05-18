Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай успешно испытал легкий боевой вертолет "Черный торнадо"

19.05.2017 Lenta.ru 101 0
0
Понравилась новость?
 +1
Z-19E
Легкий боевой вертолет Z-19E
Источник: @XHNews

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) успешно испытала легкий боевой вертолет Z-19E, получивший прозвище "Черный торнадо", сообщила в четверг, 18 мая, газета "Жэньминь жибао". Полет Z-19E состоялся утром на одном из аэродромов в Харбине.

Новый вертолет является модернизированной модификацией Z-9, который в свою очередь был лицензионной копией французского вертолета Aerospatiale Dauphin. Взлетный вес Z-19E составляет 4,25 тонны, кабина рассчитана на двух пилотов.

От Z-9 его отличает сниженный уровень шума, измененная конструкция кабины для надежной защиты летчиков от лобовых атак и ряд усовершенствований для предотвращения попадания в винты посторонних предметов при полете на малой высоте. Машина оснащена пуленепробиваемым топливный баком. Отмечается, что "Черный торнадо" превосходит многие вертолеты в своем классе по скорости и маневренности.

Z-19E предназначен для поражения на поле боя легкой и тяжелой бронетехники, подавления огневых точек противника, поддержки сухопутных войск, а также может использоваться для перехвата низколетящих целей.

Вооружение, которое несет вертолет, включает ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и пулеметы.

Как отмечает "Жэньминь жибао" разработчики планируют поставлять "Черный торнадо" на экспорт. Для этого многие его параметры и опции могут изменяться производителем в соответствии с пожеланиями заказчика.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Франция
Компании
Aerospatiale
Airbus Helicopters
AVIC

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 01:02
  • 3
Между военными и промышленностью пролегла лопасть
  • 19.05 00:24
  • 10
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 19.05 00:15
  • 11
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 23:09
  • 4
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 18.05 22:49
  • 15
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 18.05 22:41
  • 1
Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ
  • 18.05 22:32
  • 123
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 21:49
  • 10
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
  • 18.05 21:34
  • 9
Х-55 нашли новое применение
  • 18.05 21:30
  • 6
Долгожданный запуск ракеты-носителя "Протон-М" в очередной раз откладывается
  • 18.05 21:24
  • 117
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 21:17
  • 11
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 18.05 19:58
  • 6
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играх
  • 18.05 18:50
  • 1
Что русскому биатлон, то немцу смерть
  • 18.05 17:42
  • 8
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
другие обсуждаемые темы