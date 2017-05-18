Китай успешно испытал легкий боевой вертолет "Черный торнадо"
|
|
Легкий боевой вертолет Z-19E
Источник: @XHNews
Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) успешно испытала легкий боевой вертолет Z-19E, получивший прозвище "Черный торнадо", сообщила в четверг, 18 мая, газета "Жэньминь жибао". Полет Z-19E состоялся утром на одном из аэродромов в Харбине.
Новый вертолет является модернизированной модификацией Z-9, который в свою очередь был лицензионной копией французского вертолета Aerospatiale Dauphin. Взлетный вес Z-19E составляет 4,25 тонны, кабина рассчитана на двух пилотов.
От Z-9 его отличает сниженный уровень шума, измененная конструкция кабины для надежной защиты летчиков от лобовых атак и ряд усовершенствований для предотвращения попадания в винты посторонних предметов при полете на малой высоте. Машина оснащена пуленепробиваемым топливный баком. Отмечается, что "Черный торнадо" превосходит многие вертолеты в своем классе по скорости и маневренности.
Z-19E предназначен для поражения на поле боя легкой и тяжелой бронетехники, подавления огневых точек противника, поддержки сухопутных войск, а также может использоваться для перехвата низколетящих целей.
Вооружение, которое несет вертолет, включает ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и пулеметы.
Как отмечает "Жэньминь жибао" разработчики планируют поставлять "Черный торнадо" на экспорт. Для этого многие его параметры и опции могут изменяться производителем в соответствии с пожеланиями заказчика.
|
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.05.2016 Китайское предупреждение
04.02.2014 Первый китайский вертолет H425 для Боливии
13.11.2013 Стабильный источник доходов для нашего ОПК
09.01.2012 Китайский транспортный вертолет AC313 прошел сертификацию
22.04.2011 Перспективы мирового вертолетостроения
08.02.2011 Американский партнер "Антонова" предложит ВМС США китайские вертолеты
18.04.2017 Министерство обороны Австрии тратит на обучение одного пилота истребителя €8 млн
21.12.2016 Китайско-французский вертолет совершил первый испытательный полет