Китай успешно испытал легкий боевой вертолет "Черный торнадо"



Легкий боевой вертолет Z-19E

Источник: @XHNews Легкий боевой вертолет Z-19EИсточник: @XHNews

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) успешно испытала легкий боевой вертолет Z-19E, получивший прозвище "Черный торнадо", сообщила в четверг, 18 мая, газета "Жэньминь жибао". Полет Z-19E состоялся утром на одном из аэродромов в Харбине.

Новый вертолет является модернизированной модификацией Z-9, который в свою очередь был лицензионной копией французского вертолета Aerospatiale Dauphin. Взлетный вес Z-19E составляет 4,25 тонны, кабина рассчитана на двух пилотов.

От Z-9 его отличает сниженный уровень шума, измененная конструкция кабины для надежной защиты летчиков от лобовых атак и ряд усовершенствований для предотвращения попадания в винты посторонних предметов при полете на малой высоте. Машина оснащена пуленепробиваемым топливный баком. Отмечается, что "Черный торнадо" превосходит многие вертолеты в своем классе по скорости и маневренности.

Z-19E предназначен для поражения на поле боя легкой и тяжелой бронетехники, подавления огневых точек противника, поддержки сухопутных войск, а также может использоваться для перехвата низколетящих целей.

Вооружение, которое несет вертолет, включает ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и пулеметы.

Как отмечает "Жэньминь жибао" разработчики планируют поставлять "Черный торнадо" на экспорт. Для этого многие его параметры и опции могут изменяться производителем в соответствии с пожеланиями заказчика.