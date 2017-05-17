F-35. Германия сделала запрос
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F-35 на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании, июль 2016 года
Источник: Matt Cardy / Getty Images
В этом месяце ВВС Германии направили письменный запрос по секретным данным стелс-истребителя Lockheed Martin F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на usnews.com (17 мая).
Германия готовится заменить нынешний парк истребителей на новые машины в период от 2025 по 2035 годы. В письме от имени командования планирования ВВС, которое попало в распоряжение Reuters, не говорится о том, что правительство Германии стремится закупить какой-то определенный тип истребителя. Сообщается, что министерство обороны будет проводить "углубленную оценку рынка доступных решений, в том числе F-35, позже в этом году". Запрос официально будет объявлен в ближайшие месяцы.
Интерес Германии в F-35 - cамому передовому американскому боевому самолету, может удивить некоторых специалистов, учитывая, что Германия является одной из четырех стран, производящих истребители Typhoon, которые продолжают бороться за новые заказы.
Германии необходимо заменить парк Tornado, затем Typhoon. Письмо Берлина обнародовано на фоне растущей региональной напряженности из-за поддержки Россией сепаратистов на востоке Украины. Военно-морская деятельность России в настоящее время превышает активность времен холодной войны. Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Турция и Италия - ключевые союзники Германии по блоку НАТО, уже покупают F-35, другие европейские страны, такие как Швейцария, Бельгия и Финляндия, также рассматривают такую возможность. Военные источники полагают, что Германия может купить F-35 в случае снижения его стоимости, а также продолжения технических проблем с истребителем Typhoon.
Авторами письма стала "небольшая группа офицеров ВВС", которые поставили перед собой цель детального анализа возможностей самолета. Особенно интересны характеристики датчиков, системы обработки информации и оперативные возможности, говорится в письме. Поскольку Германия не является участником программы F-35, предоставление информации возможно только по специальному разрешению правительства США, отмечает Reuters.
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17.05.2017
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