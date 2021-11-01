США приступили к блокаде России

Североатлантический альянс берет Москву в кольцо

Британский таблоид Daily Express, ежедневно издающийся в Лондоне, объявил, что новые многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, созданные ОКБ им. Сухого, представляют угрозу для Запада. 15 октября на страницах издания появилась статья «Путин устроил травлю Байдена новыми истребителями».

По словам газеты Daily Express, президент России «усиливает накал» на международной арене развертыванием истребителей, возможности которых вызывают большую и серьезную тревогу западных военных. Аналитики британского таблоида цитируют заявление российской корпорации «Ростех», сообщившей, что к 2027 году российским войскам будет поставлено более 70 самолетов Су-57. Причем несколько пополнят парк ВКС РФ уже до конца этого года.

F-35 спешат в Европу

Главным соперником Су-57 считается американский истребитель F-35A. Правда в Пентагоне признают, что русский самолет по ТТХ превосходит заокеанского визави.

5 октября ежедневная газета Минобороны США Star and Stripes сообщила, что истребитель ВВС F-35A Lightning II, который с конца этого года будет размещаться на авиабазах стран НАТО в Европе, прошел важную веху. Два истребителя, поднявшиеся в воздух с взлетных полос АБ Неллис (штат Невада), произвели успешное поражение целей двумя макетами ядерных бомб B61–12, которые были сброшены с разных высот и при разных скоростях полета.

Испытания проводились для подтверждения способности истребителя решать задачи НАТО по ядерному сдерживанию России на европейском ТВД.

Как сообщило Объединенное правление программы F-35, эти демонстрационные полеты, проводившиеся пилотами 422-й испытательной эскадрильи ВВС США, стали заключительным этапом для получения данной системой вооружений ядерного сертификата. Успешное завершение этого мероприятия позволит выполнить график развертывания F-35A в странах НАТО.

1 октября интернет-издание Drive объявило, что в соответствии с планами Пентагона развертывание F-35A в Европе начнется в конце текущего года. Истребители-бомбардировщики пятого поколения войдут в состав эскадрильи «Валькирия», базирующейся на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. В общей сложности их число составит 27 машин.

Это будет первая эскадрилья ВВС США, размещенная на постоянной основе за пределами Америки. Изначально предполагалось, что истребители разместятся на двух авиабазах Соединенного Королевства: Мархам и Лейкенхит. Но пока не ясно, как будут реализовываться эти планы.

Количество истребителей пятого поколения в Европе будет расти в течение текущего десятилетия. В сентябре командующий европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс огласил планы стран – членов альянса по развертыванию на 12 национальных авиабазах 450 истребителей F-35A. Об этом сообщил интернет-журнал Breaking Defense. По словам генерала, эти самолеты разместят также в Нидерландах (2022), Дании (2023), Италии (2022), Норвегии (2022), Бельгии (2025–2027) и Польше (2026).

Новые самолеты будут принадлежать не только ВВС США. Контракты на приобретение F-35A для собственных армий уже подписаны Великобританией, Нидерландами, Италией, Норвегией, Бельгией и Польшей. Эксперты допускают, что этот истребитель также может быть закуплен Швейцарией, ОАЭ, Финляндией и Канадой. С заявками на приобретение F-35 Lightning II уже выступили 14 стран.

Ближе всего к границе России будут находиться польские истребители. В январе 2020 года Варшава подписала контракт с США на приобретение 32 F-35A. Начало производства этих самолетов для ВВС Польши запланировано на 2022 год. Первые самолеты Варшава получит не ранее 2024 года.

Не так давно вице-президент компании Lockheed Martin сообщил, что предварительно эскадрилью из 16 самолетов F-35A ВВС Польши планируют разместить в городе Кельцене, на 21-й тактической АБ Свидвин близ побережья Балтийского моря. Еще одна эскадрилья будет дислоцироваться вблизи города Ласка в центре страны. И этот факт не может не принимать во внимание Минобороны РФ.

F-35 Lightning II является семейством малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Они были разработаны американской корпорацией Lockheed Martin в трех вариантах:

F-35A – наземный истребитель (conventional take-off and landing, «обычный» взлет и посадка) для ВВС США;

F-35B – истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой (short take-off and vertical landing) для Корпуса морской пехоты и британских ВМС;

F-35C – палубный истребитель для американских ВМС.

В консорциум по созданию F-35 вошли также такие гиганты американского авиастроения, как Northrop Grumman Corporation, Pratt & Whitney, Rolls-Royce plc, Allison и British Aerospace. Помимо США программу «единого ударного истребителя» финансировали Италия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Канада и Турция.

F-35 эксплуатируется с 2012 года, но до сих пор производится мелкими сериями. Полномасштабное производство самолета постоянно откладывается, в том числе из-за пандемии. В настоящее время с конвейера сошло около 700 воздушных машин. Lockheed Martin планирует построить 3000 самолетов, что должно сделать F-35A самым массовым истребителем пятого поколения.

Запасы снижаются, а угроза растет

В тот же день, когда Пентагон объявил о планах оснащения НАТО новым истребителем, Государственный департамент США распространил информацию, что по состоянию на 30 сентября 2020 года арсенал ядерного оружия ВС Америки составлял 3750 единиц. Было заявлено, что «это число представляет собой приблизительное сокращение запасов на 88% по сравнению с их максимумом (31 тыс. 255 единиц) в конце 1967 финансового года». При этом ни слова не было сказано о том, что с 2018 года было утилизировано всего лишь 35 ядерных боеприпасов.

В феврале 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал участников Женевской конференции по разоружению о том, что президент Америки Джозеф Байден «ясно дал понять»: национальным императивом безопасности страны и ее моральной ответственностью является снижение и постепенное сокращение угрозы, исходящей от оружия массового уничтожения. Блинкен также сказал, что президент поклялся «предпринять меры по снижению роли ядерного оружия в стратегии национальной безопасности (СНБ)». Однако, как отмечают некоторые американские и зарубежные эксперты, не было дано разъяснений, каким образом снижение ядерной угрозы и ограничение значения ядерного оружия в СНБ может сочетаться с увеличением числа пилотов, обучаемых управлению боевыми самолетами и использованию ядерного оружия, чтобы затем их отправлять в Европу.

Как заметил ветеран ВС Великобритании и Австралии, бывший заместитель главы военной миссии ООН в Кашмире Брайан Клаули в статье «Ядерное оружие и Европа», опубликованной 12 октября в журнале «Фонд стратегической культуры», издаваемом российским аналитическим центром с аналогичным названием, Великобритания представляет для специалистов не меньший интерес, чем Соединенные Штаты. Наращивание своего арсенала ядерного оружия она также декларирует как «подход, ведущий к ядерному разоружению».

В марте нынешнего года Королевский институт объединенных служб отметил: в комплексном обзоре по вопросам безопасности, обороны, развития и внешней политики страны на 2021 год говорится, что Великобритания «самостоятельно устанавливает ограничение на свой общий запас ядерных боеголовок, число которых на сегодняшний день составляет 225 единиц».

В обзоре, озаглавленном «Глобальная Британия в эпоху конкуренции», объясняется, что до 2021 года Лондон придерживался политики снижения «общего потолка запасов ядерных боеголовок с не более 225 до не более 180 к середине 2020-х годов». Однако в связи с «постоянными изменениями обстановки в сфере безопасности» следовать такой политике стало невозможно, и «общий запас ядерного оружия Великобритании должен составлять не более 260 боеголовок». При этом Соединенное Королевство заверяет международное сообщество, что, несмотря на увеличение числа своих систем доставки ядерного оружия, оно «твердо привержено полному осуществлению ДНЯО во всех его аспектах, включая ядерное разоружение».

Нынешнее британское правительство, пишет Брайан Клаули, хочет заставить мировую общественность поверить в то, что увеличение ядерного арсенала и развертывание 27 истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, на авиабазах Великобритании являются актами, совместимыми с намерениями добиться ядерного разоружения.

Неизвестно, есть или будет ли в Лейкенхите какое-либо ядерное оружие Соединенных Штатов. Но несомненно одно: правительству Великобритании было бы комфортно иметь такое хранилище, которое добавило бы сравнительно немного бомб к сотне или около того, уже хранящихся в хранилищах на авиабазах Кляйне Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди в Италии, Фолькель в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

Вызывает сожаление тот факт, говорит Брайан Клаули, что хотя США и Великобритания настаивают на том, что они пытаются снизить угрозу ядерной войны, на самом деле они увеличивают и расширяют численность, места дислокации и возможности систем ядерных вооружений.

Основой политики США и их европейских союзников является их твердая убежденность в том, что «ядерное оружие является основным компонентом НАТО», позволяющим обеспечить сдерживание и поддержание обороноспособности членов блока на необходимом уровне.

Бюджетное управление Конгресса США в последней прогнозной оценке расходов США на стратегические ядерные силы в ближайшие десять лет (в соответствии с федеральным законом такая оценка проводится раз в два года), сообщило, что в 2021–2030 годах затраты Америки на развитие ядерных вооружений составят 551 млрд долл. 188 млрд из них будут потрачены на развитие ядерных вооружений и систем их доставки. 175 млрд будет израсходовано на модернизацию ядерной триады, а 13 млрд уйдут на совершенствование тактических ядерных вооружений и их носителей. В эти оценки не включено финансирование таких масштабных проектов, как ударный самолет F-35, который обойдется американской казне примерно в 1,6 трлн долл.

Резкий рост темпов развертывания ядерных систем и общий характер разработок ядерного оружия в Европе не встречают одобрения в европейском сообществе. Опрос, результаты которого были опубликованы в январе этого года, показал, что 74% итальянцев, 58% голландцев, 57% бельгийцев и 83% немцев хотят, чтобы американское ядерное оружие было выведено из их стран. А другой опрос, проведенный в рамках кампании за ядерное разоружение, показал, что 77% англичан выступают за полный запрет ядерного оружия.

Сегодня Европа находится в состоянии перемен, и не только из-за экономических и социальных последствий пандемии. Например, недавний отказ правительства Варшавы соблюдать законы Европейского союза может привести к выходу Польши из него – что, утверждает Брайан Клаули, будет встречено с одобрением большинством граждан ЕС. Однако это никак не повлияет на наращивание вооруженных сил США и НАТО и на формирование «усиленного передового присутствия» объединенных войск вдоль границ России, подкрепленного ядерным оружием.

Свои размышления бывший военный заключает заявлением о том, что развертывание Соединенными Штатами эскадрилий ядерных ударных самолетов в Великобритании и в других странах альянса для выполнения НАТО «новой миссии в Европе» – в сочетании с уже существующими запасами ядерного оружия на территории стран ЕС и твердым решением Туманного Альбиона увеличить свой ядерный арсенал – являются сигналами для стран Европейского континента: планирование ядерной войны против России только ускоряется, а ее опасность только растет. Пока что эти страны предпочитают сбалансированно взаимодействовать с Вашингтоном и Лондоном и хотят поддерживать с ними сердечные отношения. Но их лидерам было бы целесообразно поставить под сомнение мотивы американцев и британцев, повышающие вероятность возникновения ядерного конфликта с Россией. И настаивать на сокращении темпов наращивания ядерных вооружений, неизбежно ведущих к обострению конфронтации с Москвой.

Бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил представителям прессы, что появление в Европе даже большего количества F-35A не изменит общую картину военно-политической обстановки, складывающейся в Европе.

«F-35 будут размещаться на аэродромах, которые уже хорошо известны, поэтому за ними легче осуществлять контроль, – сказал он. – Кроме того, Россия на сегодняшний день обладает системами, которые способны гарантированно обнаруживать и уничтожать самолеты пятого поколения. Это и С-300, и С-400, и дальнейшее развитие этих зенитных ракетных систем. Российские системы обнаружения засекают эти самолеты еще на взлете, сопровождают их на протяжении всего полета и при необходимости готовы их уничтожить. Компьютерное моделирование показало, что современные российские системы уничтожают F-35 с вероятностью 0,9, то есть будет сбито девять из десяти самолетов. И в ближайшие 5–10 лет ситуация существенно не поменяется».

Окружают и не хотят разговаривать

НАТО вознамерилось не только окружить Россию ядерными истребителями, но решило пойти на ограничение контактов с Москвой. В ответ на решение Североатлантического альянса в отношении Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе МИД РФ 18 октября сделал следующее заявление.

«6 октября 2021 года секретариат НАТО официально уведомил о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до десяти человек. Никакого объяснения причин представлено не было.

Численность нашего диппредставительства в Брюсселе уже дважды сокращалась в одностороннем порядке натовцами в 2015 и 2018 годах – после решения альянса от 1 апреля 2014 года приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество между Россией и НАТО. Были также максимально ограничены допуск наших дипломатов в штаб-квартиру альянса и связи с его международным секретариатом. Заморожены контакты по военной линии.

Перечисленные действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности они не заинтересованы. Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. «Российская угроза» раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его «востребованности» в современных геополитических условиях.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»