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Минфин предложил увеличить расходы на нацбезопасность на 25,3 млрд рублей

18.05.2017 РИА Новости 110 0
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Министерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить на 25,3 миллиарда рублей расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2017 году, говорится в проекте поправок в бюджет, размещенных на федеральном портале проектов нормативных актов.

Всего федеральный бюджет РФ на 2017 год предусматривает расходы на национальную безопасность в 1,272 триллиона рублей.

При этом расходы на национальную оборону Минфин предлагает снизить на 92,9 миллиона рублей, отмечается в документе. Общий объем расходов на национальную оборону, прописанный в действующем законе о бюджете, в 2017 году составляет 1,021 триллиона рублей.
17.05.2017
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Страны
Россия
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Минфин РФ

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