Минфин предложил увеличить расходы на нацбезопасность на 25,3 млрд рублей
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Министерство финансов РФ
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить на 25,3 миллиарда рублей расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2017 году, говорится в проекте поправок в бюджет, размещенных на федеральном портале проектов нормативных актов.
Всего федеральный бюджет РФ на 2017 год предусматривает расходы на национальную безопасность в 1,272 триллиона рублей.
При этом расходы на национальную оборону Минфин предлагает снизить на 92,9 миллиона рублей, отмечается в документе. Общий объем расходов на национальную оборону, прописанный в действующем законе о бюджете, в 2017 году составляет 1,021 триллиона рублей.
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17.05.2017
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