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Военная академия РВСН имени Петра Великого традиционно принимает участие в салоне Архимед -2017"

18.05.2017 ЦАМТО 76 0
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Новинки на Архимед-2016
Новинки на XIX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016»
Источник: http://www.spacecorp.ru/

ЦАМТО, 17 мая. В период с 16 по 19 мая в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники" проходит 20-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий "Архимед -2017". С 2001 года в этом салоне принимает участие Военная академия РВСН имени Петра Великого.

На выставочном стенде учебного заведения представлено 18 разработок, демонстрирующих современные подходы и технические решения в различных инновационных областях, связанных с фильтрацией воздуха от радиоактивных примесей, способов определения параметров динамического деформирования металлических материалов, комбинированного приемника электромагнитного излучения, способов моделирования целевых программ создания технических систем и ряд других направлений.

Разработки ученых академии традиционно получают высокие оценки экспертной комиссии и жюри Международного салона.

На предыдущем Салоне "Архимед-2016" стратегические ракетчики положили в копилку научных достижений в общей сложности 16 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Результаты интеллектуальной деятельности сотрудников академии позволяют на практике осуществлять научное обоснование основных направлений перспективного развития Ракетных войск стратегического назначения, решать иные научно-практические задачи в интересах Вооруженных Сил и других силовых структур Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
17.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ

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