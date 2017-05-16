Мониторинг контроля финансирования гособоронзаказа позволил снизить риски переавансирования промышленности



Гособоронзаказ

Источник: vpk-news.ru ГособоронзаказИсточник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 16 мая. Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" была введена норма одновременной уплаты налогов и взносов при выплате заработной платы, что обеспечило мобилизацию поступлений в бюджетную систему и внебюджетные фонды и мотивировало предприятия ОПК к выполнению своих социальных обязательств.

Норма была введена в целях профилактики злоупотреблений, связанных с выплатами нецелевого характера.

Данное нововведение позволило Минобороны России проводить более эффективную авансовую политику, перейти на поквартальное авансирование исполнителей гособоронзаказа в соответствии с производственно-технологическим циклом изготовления продукции.

Важнейшим итогом этой работы является значительное снижение рисков переавансирования промышленности и сокращение просроченной дебиторской задолженности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.