Источник: Минобороны РФ выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCry



Здание Министерства обороны РФ

Источник: © REUTERS/Maxim Zmeyev Здание Министерства обороны РФИсточник: © REUTERS/Maxim Zmeyev

На всех компьютерах ведомства установлены современные и постоянно обновляемые системы защиты

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCry на свою информационную инфраструктуру. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный собеседник в российском военном ведомстве.

"Что касается компьютеров ведомства, имеющих доступ к сети интернет, - все они защищены современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки, позволяющими успешно противодействовать существующим и перспективным киберугрозам", - сказал он.

"Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в сетях интернет были своевременно выявлены и оперативно заблокированы", - подчеркнул источник Минобороны.

Он также сообщил, что отечественное программное обеспечение (ПО) не дало вирусу WannaCry нарушить оперативное управление войсками.

"В автоматизированных системах управления Вооруженных сил применяется только сертифицированное программное обеспечение отечественного производства, использующее особые форматы данных и операционную систему. Поэтому вирус WannaCry, использующий скрытые уязвимости распространенной операционной системы Windows не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками", - сказал представитель ведомства.