Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей

Двигатель BE-4 Blue Origin

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американская компания Blue Origin сообщила, что стендовые испытания двигателя BE-4 (аналога российского РД-180) провалились.

"Вчера мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4", - написала компания в микроблоге Twitter, добавив, что это не стало чем-то необычным в ходе разработки. Компания пообещала в ближайшее время возобновить испытания.

We lost a set of powerpack test hardware on one of our BE-4 test stands yesterday. Not unusual during development.

- Blue Origin (@blueorigin) 14 мая 2017 г.

Как отмечает издание Space News, о причинах аварии и ее масштабе Blue Origin не сообщает.

Новые двигатели BE-4, работающие на сжиженном природном газе и жидком кислороде, должны в перспективе сменить устанавливаемые на американских ракетах-носителях Atlas российские РД-180. Конгресс США в 2014 году постановил отказаться от российских двигателей и ускорить разработку американских аналогов. В середине прошлого года сообщалось, что до 2022 года США намерены закупить 18 РД-180.