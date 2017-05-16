Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
|
|
Двигатель BE-4 Blue Origin
Источник: © Blue Origin / Jeff Bezos
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американская компания Blue Origin сообщила, что стендовые испытания двигателя BE-4 (аналога российского РД-180) провалились.
"Вчера мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4", - написала компания в микроблоге Twitter, добавив, что это не стало чем-то необычным в ходе разработки. Компания пообещала в ближайшее время возобновить испытания.
We lost a set of powerpack test hardware on one of our BE-4 test stands yesterday. Not unusual during development.
- Blue Origin (@blueorigin) 14 мая 2017 г.
Как отмечает издание Space News, о причинах аварии и ее масштабе Blue Origin не сообщает.
Новые двигатели BE-4, работающие на сжиженном природном газе и жидком кислороде, должны в перспективе сменить устанавливаемые на американских ракетах-носителях Atlas российские РД-180. Конгресс США в 2014 году постановил отказаться от российских двигателей и ускорить разработку американских аналогов. В середине прошлого года сообщалось, что до 2022 года США намерены закупить 18 РД-180.
|
16.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.04.2017 В США хоронят российский космос
13.04.2017 Россия встречает День космонавтики в условиях жесткой конкуренции
13.04.2017 Blue Origin рассказала об условиях во время полетов на суборбитальном корабле New Shepard
11.04.2017 Роскосмос ищет новые рынки для своих ракетных двигателей
07.04.2017 Глава Blue Origin оценил стоимость ракеты New Glenn в $2,5 млрд
07.04.2017 Американская тяжелая ракета New Glenn оказалась дешевле российской "Ангары"
06.04.2017 Борис Каторгин: двигатели РД-180 пока никто не превзошел
03.04.2017 Игорь Арбузов: Воронежский механический завод отремонтирует все двигатели для РН "Протон"