Военные изучат опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в боевых условиях
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Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления
Источник: © РИА Новости . Владимир Астапкович
Также в рамках сборов пройдут полевые занятия "по размещению личного состава подразделения РЭБ, действующего в отрыве от пункта постоянной дислокации"
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборы руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начались на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск в Тамбове. Военные изучат опыт применения средств РЭБ в боевых условиях.
"В ходе сборов особое внимание будет уделено занятиям по организации боевого применения и эксплуатации средств РЭБ по опыту выполнения подразделениями специальных задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в ТАСС.
Также пройдут полевые занятия "по размещению личного состава подразделения РЭБ, действующего в отрыве от пункта постоянной дислокации", добавили в ведомстве.
На базе научно-исследовательского испытательного института РЭБ в Воронеже состоится показ перспективной техники наземного и воздушного базирования. Будут представлены образцы как прошедшие госиспытания в 2016 году, так и находящиеся в разработке. Участникам сборов также покажут воздействие систем радиоэлектронной борьбы на связь и передачу данных.
Сборы завершатся 18 мая.
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16.05.2017
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