Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года



Вертолет Ka-62. Источник: Вертолеты России Вертолет Ka-62. Источник: Вертолеты России

Ка-62 - это перспективный многоцелевой вертолет, разрабатываемый ОАО "Камов" на основе военного Ка-60

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Летные испытания нового вертолета Ка-62 начнутся в этом году. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.

"В этом году мы ожидаем, что он выполнит полноценный первый вылет. В прошлом году было произведено висение, в этом году - полноценный вылет и начало летных испытаний", - сказал Емельянов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас ведутся маркетинговые работы по поиску заинтересованных клиентов.

Ка-62 - это перспективный многоцелевой вертолет, разрабатываемый ОАО "Камов" на основе военного Ка-60. Он создан для выполнения широкого круга задач, в частности, для перевозки пассажиров, спасательных операций, работ в интересах нефтегазовой отрасли. Вертолет может перевозить до 15 человек либо 2,5 т груза.