Для Минобороны создается вертолет соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч
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Демонстратор ПСВ — летающая лаборатория на базе боевого вертолета Ми-24К
Источник: Сергей Птичкин / РГ
Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вертолет соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч разрабатывается сейчас в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.
"Одновременно проводятся две работы. Уже определились, что на одноосной схеме возможно достичь скоростей 450 км/ч. Все, что выше, пока на одноосной не получается. А на соосной схеме КБ "Камов" отрабатывает машину со скоростью свыше 500 км/ч. Это делается в интересах Минобороны", - сказал он.
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16.05.2017
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