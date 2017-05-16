Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый полевой мобильный госпиталь поступил на вооружение танковой дивизии на Урале

17.05.2017 ИТАР-ТАСС 86 0
0
Понравилась новость?
 0
Мобильный медицинский госпиталь
Мобильный медицинский госпиталь для Минобороны Республики Казахстан
Источник: http://stmzavod.ru/

В состав мобильного госпиталя входят приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и другие модули

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Новый полевой мобильный госпиталь поступил по государственному оборонному заказу (ГОЗ) на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной на Урале. Об этом  журналистам сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Новый полевой мобильный госпиталь поступил по ГОЗ. В комплект подразделения входят более 50 пневмокаркасных сооружений, позволяющих переброску различными видами транспорта и быстрое возведение. Оказание неотложной врачебной помощи возможно уже через два часа после начала монтажа. Пропускная способность достигает 150 человек в сутки", - сказал полковник.

В состав мобильного госпиталя входят приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и другие модули. "Госпиталь находится на вооружении танковой дивизии, воссозданной на Урале в декабре 2016 года", - уточнил Рощупкин.
16.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.05 03:38
  • 4
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 17.05 02:51
  • 4
"Ракета Х-35 — одна из лучших в мире"
  • 17.05 01:35
  • 1
ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года
  • 17.05 01:13
  • 1
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
  • 17.05 00:21
  • 4
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
  • 16.05 23:52
  • 3
Минобороны усиливает "инженерный спецназ"
  • 16.05 23:35
  • 5
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.05 23:02
  • 17
МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?
  • 16.05 22:19
  • 21
Короткий разбег в новый век
  • 16.05 22:14
  • 17
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 16.05 22:02
  • 114
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 16.05 22:01
  • 59
СМИ: Базз Олдрин предложил NASA выйти из проекта МКС ради скорейшего освоения Марса
  • 16.05 21:50
  • 86
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 16.05 20:36
  • 789
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 16.05 20:32
  • 14
Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
другие обсуждаемые темы