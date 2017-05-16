Новый полевой мобильный госпиталь поступил на вооружение танковой дивизии на Урале
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Мобильный медицинский госпиталь для Минобороны Республики Казахстан
Источник: http://stmzavod.ru/
В состав мобильного госпиталя входят приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и другие модули
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Новый полевой мобильный госпиталь поступил по государственному оборонному заказу (ГОЗ) на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной на Урале. Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Новый полевой мобильный госпиталь поступил по ГОЗ. В комплект подразделения входят более 50 пневмокаркасных сооружений, позволяющих переброску различными видами транспорта и быстрое возведение. Оказание неотложной врачебной помощи возможно уже через два часа после начала монтажа. Пропускная способность достигает 150 человек в сутки", - сказал полковник.
В состав мобильного госпиталя входят приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и другие модули. "Госпиталь находится на вооружении танковой дивизии, воссозданной на Урале в декабре 2016 года", - уточнил Рощупкин.
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16.05.2017
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